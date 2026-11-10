Wiceprezydent Indonezji Gibran Rakabuming Raka podczas spotkania z prezydentem Prabowo Subianto 10 listopada poinformował o zamiarze złożenia rezygnacji. Poinformowała o tym stacja Channel NewsAsia, powołując się na rzecznika prezydenta Prasetyo Hadiego.

Według Hadiego wiceprezydent wyraził takie życzenie z powodu zmieniającej się sytuacji. Rzecznik zaprzeczył doniesieniom, że Prabowo Subianto odrzucił prośbę Gibrana, lecz nie powiedział, czy prezydent ją przyjął. Biuro wiceprezydenta nie odpowiedziało na prośbę o komentarz.

Różnice polityczne

Spotkanie odbyło się w obliczu narastających różnic politycznych między Prabowo a ojcem wiceprezydenta — byłym dwukadencyjnym prezydentem Joko Widodo, znanym jako Jokowi.

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Gibran pomógł Prabowo odnieść zdecydowane zwycięstwo w wyborach w 2024 roku. Jednocześnie przez pierwsze dwa lata na stanowisku wiceprezydenta pozostawał głównie poza zainteresowaniem opinii publicznej i rzadko pojawiał się wraz z prezydentem.

Pytania dotyczące dokumentów

Indonezyjscy parlamentarzyści rozważają możliwość wszczęcia dochodzenia w sprawie tego, czy Gibran spełnia wymogi do sprawowania urzędu wiceprezydenta. Część ustawodawców podnosi kwestie niekompletnych dokumentów edukacyjnych, które przedłożył podczas zgłoszenia swojej kandydatury.

W ubiegłym miesiącu Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy orzekły, że przedłożone przez niego dokumenty edukacyjne nie spełniały wymogów wyborczych. Trybunał Konstytucyjny jednocześnie oświadczył, że nie ma uprawnień do usunięcia Gibrana ze stanowiska, ponieważ należy to do kompetencji innych instytucji. Analitycy cytowani przez publikację uważają, że dochodzenie parlamentarne może być pierwszym krokiem w kierunku procedury impeachmentu.

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