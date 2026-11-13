Wiceprezydent Indonezji Gibran Rakabuming Raka podał się do dymisji w związku z pytaniami dotyczącymi jego prawa do zajmowania stanowiska z powodu dokumentów o wykształceniu. Syn byłego prezydenta Indonezji Joko Widodo przekazał rezygnację kierownictwu Ludowego Kongresu Konsultacyjnego, informuje Taipei Times.

Decyzja prezydenta

Raka zaproponował rezygnację podczas wtorkowego spotkania z prezydentem Prabowo Subianto, wyjaśniając, że chce uniknąć długotrwałego sporu politycznego. Następnego dnia osobiście przekazał prezydentowi list rezygnacyjny.

Prabowo oświadczył, że przyjął rezygnację „z ciężkim sercem”, i nazwał ten krok przejawem odwagi, odpowiedzialności i postawy męża stanu. Według niego Raka postanowił ustąpić w interesie państwa i narodu Indonezji.

Prezydent zwrócił również uwagę na pracę wiceprezydenta podczas dwóch lat sprawowania urzędu. W szczególności Raka odwiedził 35 prowincji, 149 regencji i miast, gdzie sprawdził 303 projekty rządowe.

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Orzeczenia sądowe i procedura zastąpienia

W ubiegłym miesiącu indonezyjski Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy orzekły, że dokumenty Raki dotyczące wykształcenia uzyskanego za granicą nie spełniały wymogów udziału w wyborach. Kandydat na prezydenta lub wiceprezydenta w Indonezji musi ukończyć szkołę średnią lub zdobyć równoważne wykształcenie. Ze względu na naukę Raki za granicą musiał on przedstawić potwierdzenie, że jego kwalifikacje odpowiadają indonezyjskiemu świadectwu ukończenia szkoły średniej.

W środę 120 deputowanych z ośmiu partii politycznych złożyło kierownictwu Izby petycję, która rozpoczęła procedurę parlamentarną mogącą doprowadzić do impeachmentu wiceprezydenta.

Zgodnie z konstytucją Indonezji wakat na stanowisku wiceprezydenta nie oznacza przeprowadzenia nowych wyborów. Stanowisko pozostanie nieobsadzone, dopóki Ludowy Kongres Konsultacyjny nie wybierze następcy spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez prezydenta w ciągu 60 dni.

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