Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył, że Stany Zjednoczone powinny odbudowywać własny przemysł i zmniejszać zależność od kontrolowanych przez Chiny łańcuchów dostaw, zamiast uciekać się do eskalacji militarnej w relacjach z Pekinem. Powiedział o tym w wywiadzie dla Fox News, poinformowała Anadolu Agency.

Według Vance'a twarda polityka wobec Chin nie polega na grożeniu wojną, lecz na reindustrializacji Stanów Zjednoczonych. Twierdził, że wcześniejsza polityka gospodarcza i przemysłowa Waszyngtonu dała Chinom znaczący wpływ na amerykańskie łańcuchy dostaw, w tym w sektorach żywności, medycyny i technologii.

Niezależność gospodarcza

Vance powiedział, że strategia prezydenta Donalda Trumpa łączy kontakty dyplomatyczne z rozbudową krajowej produkcji i wzmacnianiem niezależności gospodarczej USA. Bronił również relacji Trumpa z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem, twierdząc, że chiński przywódca szanuje prezydenta USA, ponieważ uważa go za twardego i mądrego polityka.

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Wiceprezydent dodał, że polityka Trumpa wobec Chin ma zapewnić Amerykanom większą kontrolę nad tym, co produkują i wykorzystują. Nazwał to podejście skutecznym.

Ryzyko obchodzenia ograniczeń eksportowych

Vance osobno przyznał, że istnieje ryzyko, iż zaawansowane amerykańskie technologie produkcji półprzewodników i chipy Nvidia mogą trafiać do Chin przez państwa trzecie z pominięciem amerykańskich ograniczeń eksportowych. Powiedział, że władze USA powinny monitorować takie schematy.

Według niego niektóre firmy tworzą działalność za pośrednictwem państw trzecich, aby ukryć powiązania z ChRL i obejść kontrolę eksportową. Komentując doniesienia o bizneswoman Alice Huang, którą niektóre media nazywały możliwą agentką chińskiego wywiadu, Vance oświadczył, że ani on, ani Trump nie wiedzą, czy była szpiegiem.

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