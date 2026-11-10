W Stanach Zjednoczonych wiceprezydent J.D. Vance oświadczył, że przyczyną porażki Partii Republikańskiej w wyborach środka kadencji była wojna w Iranie. Jak podaje CNBC, potencjalni pretendenci do republikańskiej nominacji prezydenckiej już publicznie spierają się o odpowiedzialność za wyborcze niepowodzenie i przyszłość ruchu MAGA.

Vance napisał w poście na X, że wyborcy, którzy poparli duet Donalda Trumpa i Vance'a w 2024 roku, odmówili głosowania na republikanów w 2026 roku z powodu Iranu. Jednocześnie sondaż CNBC wykazał, że 34% wyborców do Izby Reprezentantów uznało wojnę za decydujący czynnik swojego głosu. Koszty życia jako czynnik wskazało 49% respondentów, a korupcję w rządzie — 55%.

Trump nie uznał potrzeby zmiany kursu

Prezydent Donald Trump oświadczył, że działania wojskowe przeciwko Iranowi są faktycznie zakończone w sensie militarnym, ale Stany Zjednoczone są gotowe wznowić uderzenia. Nalegał również, że decyzja o zaatakowaniu Iranu była słuszna. Prezydent powiedział, że nie kwestionuje oceny Vance'a, zwrócił jednak uwagę na wyniki republikanów w Ohio, gdzie demokraci wygrali dwa kluczowe wyścigi.

Po wyborach Trump zastąpił szefową personelu Białego Domu Susie Wiles Stephenem Millerem i poparł przewodniczącego Republikańskiego Komitetu Narodowego Joego Grutersa, mimo żądań części partyjnych działaczy, by wyjaśnić przyczyny porażki. Trump podważył również legitymację wyników głosowania, bez dowodów sugerując, że mogły na nie wpłynąć maszyny do głosowania.

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Różne wyjaśnienia porażki

Sekretarz stanu Marco Rubio, który pełni również funkcję doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego, bronił decyzji dotyczących Iranu. Oświadczył, że właściwe działania nie zawsze są popularne. Rubio zaprzeczył, jakoby planował kandydować na prezydenta w 2028 roku, i w dużej mierze nie uczestniczył w kampanii wyborczej.

Gubernator Florydy Ron DeSantis nazwał wyniki wyborów środka kadencji niemal „wydarzeniem na poziomie wymierania” dla republikanów. Według niego partia nie wywiązała się z obietnic dotyczących Waszyngtonu i nadal koncentrowała się na sporach kulturowych, które przestały przemawiać do wyborców. Senator Ted Cruz przypisał wynik cłom Trumpa i przedłużającej się wojnie w Iranie.

Różnice są widoczne również wśród wyborców, którzy poparli republikańskich kandydatów do Izby Reprezentantów. Według sondażu CNBC pracę Trumpa aprobowało około dwóch trzecich takich wyborców poniżej 30. roku życia oraz niemal dziewięciu na 10 wyborców w wieku 65 lat i starszych. Młodsi zwolennicy republikanów byli również bardziej sceptyczni wobec wojny w Iranie i wsparcia USA dla Izraela.

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