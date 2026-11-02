W Nigerii władze stanu Anambra zamknęły sierociniec Arrow of God Children’s Home w Nkwelle-Ezunaka, na obszarze samorządu lokalnego Oyi. Według przedstawicielki władz stanowych placówka nie spełniała ustalonych wymogów, a jej stan sanitarny budził obawy o dobro dzieci.

Inspekcja placówki

Kontrolę przeprowadzono, aby ocenić standardy działalności sierocińca oraz warunki pobytu jego podopiecznych. Komisarz ds. kobiet i dobrobytu dzieci Esther Onyekezi oświadczyła, że placówka działała poniżej ustalonych standardów.

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Jak powiedziała, zespół inspekcyjny opieczętował sierociniec z powodu nieprzestrzegania wymogów regulacyjnych. Onyekezi zaznaczyła, że placówka należy do emerytowanej podpułkownik Deborah Ogu.

Informacje o uratowaniu dzieci

Jak informuje Premium Times Nigeria, News Agency of Nigeria podała, że z placówki uratowano ośmioro dzieci. Onyekezi podkreśliła również, że władze stanowe zamierzają zapewniać bezpieczne, czyste i odpowiednie warunki w instytucjach całodobowej opieki nad dziećmi.

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