Władze malezyjskiego stanu Johor zgłosiły policji i malezyjskiemu regulatorowi komunikacji kilka podejrzanych kont w mediach społecznościowych. Według głównego ministra stanu Onna Hafiza Ghaziego strony te rozpowszechniały twierdzenia dotyczące projektów rozwojowych i infrastruktury publicznej, informuje Channel NewsAsia.

Podobne wpisy bez obserwujących

Onn Hafiz Ghazi oświadczył, że wiele z tych kont nie miało obserwujących, a ich publikacje zawierały podobne sformułowania. We wpisach mowa była o rzekomych projektach wartych setki milionów malezyjskich ringgitów oraz firmach, których nazwy szef władz Johoru określił jako dziwne i wątpliwe.

Na opublikowanych przez niego zrzutach ekranu znajdowały się konta na Threads bez obserwujących, które skarżyły się na stan obiektów publicznych w Johorze. Jednocześnie łączyły one te obiekty z rzekomymi projektami w stanie o wartości od 111 mln do 888 mln ringgitów.

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Sprawdzenie możliwych skoordynowanych działań

Urzędnik poinformował, że organy ścigania i regulator zostali poproszeni o sprawdzenie kont, rozpowszechnianych przez nie treści oraz prawdopodobieństwa skoordynowanej działalności. Podkreślił, że jest otwarty na krytykę i skargi mieszkańców stanu, jednak uznał za niedopuszczalne wykorzystywanie fałszywych kont do wymyślania historii lub rozpowszechniania nieprawdziwych informacji.

Johor w ostatnich latach przeżywa intensywny rozwój, w szczególności dzięki inwestycjom w centra danych i specjalną strefę ekonomiczną Johor–Singapur. Władze stanu spotkały się również z krytyką dotyczącą zdolności infrastruktury do dotrzymania tempa napływowi inwestycji.

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