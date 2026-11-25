Silny sztorm oczekiwany w Strefie Gazy w najbliższych dniach może zagrozić życiu 1,76 mln przesiedlonych Palestyńczyków mieszkających w namiotach. Poinformowała o tym 25 listopada Anadolu Agency, powołując się na rządowe biuro medialne Gazy.

Ryzyko powodzi i zimna

Dyrektor urzędu Ismail al-Thawabta mówił o zagrożeniu katastrofą humanitarną i oskarżył społeczność międzynarodową o bezczynność wobec niebezpieczeństwa dla rodzin.

Rzecznik Obrony Cywilnej Gazy Mahmoud Basal ostrzegł, że ulewne deszcze mogą zalać namioty, w których przebywają tysiące rodzin. Jak powiedział, silny wiatr będzie również stanowił dodatkowe zagrożenie dla osób żyjących w niestabilnych warunkach. Część osób, jak twierdzi, znalazła schronienie w budynkach zagrożonych zawaleniem.

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Apel o pilną pomoc

Basal oświadczył, że z powodu spadku temperatury i braku środków do ogrzewania namiotów tysiące dzieci mogą umrzeć wskutek zimna. Wezwał do udzielenia pilnej pomocy osobom najbardziej zagrożonym, w tym chorym i osobom starszym.

Według rządowego biura medialnego Gazy sztorm 6 listopada zalał 70 tys. namiotów. W komunikacie zaznaczono również, że wiele przesiedlonych rodzin nadal mieszka w zużytych namiotach, które słabo chronią przed deszczem i zimnem.

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