W Caracas władze Wenezueli oraz delegacja opozycyjnego Zgromadzenia Narodowego wybranego w 2015 roku zakończyły trzecią rundę negocjacji dotyczących transformacji narodowej. Strony uzgodniły przegląd procedur administracyjnych związanych z politycznymi dyskwalifikacjami liderów opozycji oraz utworzenie wspólnej komisji w celu uwolnienia wenezuelskich rezerw złota zamrożonych w Banku Anglii.

Przegląd ograniczeń politycznych

Według Anadolu Agency wspólne oświadczenie podpisali przewodniczący prorządowego parlamentu Jorge Rodríguez oraz Dinorah Figuera, szefowa delegacji Zgromadzenia Narodowego z 2015 roku. Delegacje uzgodniły rozpatrzenie ustawy organicznej o Urzędzie Kontrolera Generalnego, w tym procedur administracyjnych dotyczących politycznych dyskwalifikacji liderów opozycji.

Wśród najbardziej znanych polityków objętych administracyjnym zakazem ubiegania się o stanowiska publiczne jest liderka opozycji María Corina Machado.

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Rezerwy złota i wybór sędziów

Strony uzgodniły również powołanie wspólnej komisji, która będzie koordynować współpracę z brytyjskimi instytucjami w celu uwolnienia wenezuelskich rezerw złota zamrożonych w Banku Anglii.

Trzeci cykl dialogu rozpoczął się na tydzień przed jego zakończeniem w Caracas i obejmował sześć sesji roboczych, w tym dwa posiedzenia plenarne oraz 15 spotkań technicznych w czterech grupach roboczych. Rodríguez oświadczył, że 22 października Zgromadzenie Narodowe zaprzysięży członków komitetu ds. zgłaszania kandydatów do Sądu Najwyższego Wenezueli. W skład komitetu wejdzie 12 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz 11 ustawodawców, którzy mają wybrać sędziów głównych i zastępczych.

Po zakończeniu cyklu plenarnego obie delegacje potwierdziły zamiar utrzymania technicznych grup roboczych, aby pracować nad gwarancjami instytucjonalnymi przed przyszłymi etapami wyborczymi.

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