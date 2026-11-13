W Pakistanie władze prowincji Chajber Pasztunchwa poleciły właściwym służbom z wyprzedzeniem zakończyć przygotowania do zimowych sytuacji nadzwyczajnych w ośmiu dystryktach zaklasyfikowanych jako obszary bardzo wysokiego ryzyka. Jak informuje The Express Tribune, zagrożenia zimowe oceniono we wszystkich 37 dystryktach prowincji.

Przygotowania do opadów śniegu

Gotowość na zimę w latach 2026–2027 omówiono na posiedzeniu Departamentu Pomocy. Obradom przewodniczyła Samar Haroon Bilour, doradczyni gubernatora ds. informacji, kontaktów publicznych, pomocy, rehabilitacji i osadnictwa.

Poleciła ona zwrócić szczególną uwagę na dystrykty narażone na opady śniegu, w tym Upper Chitral, Upper Kohistan, Upper Dir, Shangla, Mansehra i Swat. Służby mają zapewnić dostępność sprzętu, paliwa oraz przeszkolonych operatorów do przywracania przejezdności dróg w odległych dolinach i zaśnieżonych miejscowościach.

Urzędnikom nakazano również z wyprzedzeniem wskazać drogi, które mogą zostać zablokowane zimą, trasy alternatywne oraz odizolowane miejscowości. Osobno mają zostać sprawdzone zapasy pomocy humanitarnej, ich zgodność z potrzebami dystryktów, a także logistyka transportu i dystrybucji ładunków.

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Praca służb ratunkowych

Bilour poleciła ocenić potrzeby finansowe dystryktów związane z udzielaniem pomocy oraz priorytetowo usuwać ograniczenia finansowe. Kwestia finansowania Departamentu Pomocy ma zostać przedstawiona do rozpatrzenia Departamentowi Finansów i gubernatorowi.

Podczas operacji pomocowych pierwszeństwo mają otrzymywać osoby bezdomne, o niskich dochodach i znajdujące się w trudnej sytuacji, w tym kobiety, dzieci, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Zespoły ratunkowe, transport i sprzęt mają działać całodobowo w przypadku zagrożeń terrorystycznych, wypadków drogowych i innych sytuacji nadzwyczajnych.

Doradczyni wezwała również do wzmocnienia koordynacji między Rescue 1122, administracjami dystryktów, policją i departamentem zdrowia. Poleciła utrzymywać w gotowości dystryktowe i prowincjonalne centra operacji kryzysowych, szybko rozpowszechniać informacje, a w miejscach turystycznych zapewnić ostrzeżenia pogodowe, bezpieczne lokalizacje i możliwość ewakuacji.

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