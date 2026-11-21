Władze sudańskiego stanu Nil Błękitny oświadczyły, że armia zachowuje inicjatywę i pracuje nad przywróceniem bezpieczeństwa na południu stanu. Stało się to po tym, jak paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) ogłosiły przejęcie kontroli nad pięcioma obszarami.

Oświadczenie władz stanowych

Rzecznik rządu stanowego Seif al-Nasr Min Allah Mahmoud poinformował, że lokalne władze monitorują rozwój sytuacji bezpieczeństwa i operacje wojskowe na południu Nilu Błękitnego. Według niego obawy mieszkańców są zrozumiałe, jednak sytuacja na miejscu nie odpowiada obrazowi rozpowszechnianemu w mediach społecznościowych.

„Siły zbrojne wciąż zachowują inicjatywę i znajdują się na pierwszej linii, aby można było przywrócić bezpieczeństwo” — oświadczył Mahmoud, jak podaje Anadolu Agency. Wezwał mieszkańców do zachowania spokoju i wsparcia armii. Mahmoud oskarżył również RSF o szerzenie paniki, plotek i fałszywych informacji, w tym twierdzeń o zbliżaniu się ich sił do stolicy stanu, Damazinu.

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Oświadczenia stron dotyczące walk

RSF oświadczyły, że zajęły obszary Khor-Mak, Siti-10, Siti-11, Sinja-Nabag oraz wieś Al-Taka. Obszary te znajdują się w promieniu 80 kilometrów od Damazinu. Armia nie skomentowała natychmiast tego oświadczenia.

Wcześniej lokalne władze Geissanu oświadczyły, że wydarzenia w Siti-12 są częścią manewrów na polu walki, a nie porażką sił rządowych. RSF twierdziły dzień wcześniej, że przejęły kontrolę nad Siti-12 i obszarem Dereng. Tego samego dnia armia poinformowała o operacji w Derengu, podczas której miała zniszczyć 28 pojazdów bojowych RSF i zdobyć kolejnych 18.

W ostatnich dniach w stanie Nil Błękitny nasiliły się walki w związku z atakami RSF oraz sprzymierzonego z nimi Sudańskiego Ludowego Ruchu Wyzwolenia — Północ. Wojna między armią sudańską a RSF trwa od 2023 roku; według agencji pochłonęła dziesiątki tysięcy ofiar i doprowadziła do przesiedlenia około 13 milionów osób.

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