W hiszpańskiej Walencji władze regionalne, które od 2023 roku tworzy centroprawicowa Partia Ludowa przy wsparciu skrajnie prawicowej partii Vox, nadal łagodzą część norm klimatycznych i urbanistycznych po niszczycielskiej powodzi w październiku 2024 roku. Jak informuje Politico, region ten jest postrzegany jako przykład tego, jak polityka tych partii w dziedzinie klimatu może wyglądać na poziomie ogólnokrajowym.

Powódź z 29 października 2024 roku była jedną z najbardziej śmiercionośnych we współczesnej historii Hiszpanii: zginęło 229 osób. Po katastrofie pod wzmożoną uwagę trafiły decyzje regionalnego rządu dotyczące użytkowania gruntów, regulacji środowiskowych oraz adaptacji do ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Zmiany przed i po powodzi

Za rządów prezydenta regionu Carlosa Mazóna administracja rozpoczęła wycofywanie planów utworzenia regionalnej jednostki reagowania kryzysowego, osłabiła kluczowe przepisy ustawy klimatycznej i zniosła podatki od emisji. Zlikwidowano również nowo utworzoną instytucję monitorującą zmiany klimatu oraz złagodzono zasady zabudowy wybrzeży zagrożonych zalaniem i chronionych gruntów rolnych.

Po rezygnacji Mazóna jego następca Juanfran Pérez Llorca obiecał odbudować region i lepiej przygotować go na przyszłe klęski żywiołowe. Jednocześnie rząd forsował zmiany legislacyjne pozwalające na budowę bliżej wybrzeża. Wśród nowych propozycji jest budowa ponad 1 200 domów mieszkalnych na gruntach rolnych, które zdaniem krytyków są ważne dla pochłaniania wody podczas ulewnych deszczy.

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Odpowiedzialny za odbudowę regionu Raúl Mérida oświadczył, że 98% uszkodzonej infrastruktury zostało już odbudowane. Przyznał jednak, że umowy awaryjne pozwalały na odtwarzanie dróg i mostów w ich poprzednim stanie, a nie na ich modernizację w celu lepszej ochrony przed powodziami.

Polityka klimatyczna przed wyborami

Lider Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo przed wyborami obiecał znieść, jego zdaniem, nierealistyczne terminy osiągnięcia celów klimatycznych. Opowiada się za wolniejszym i bardziej pragmatycznym tempem dekarbonizacji. Vox z kolei obiecuje zdemontować klimatyczne wymogi Brukseli, zlikwidować strefy niskiej emisji oraz zrewidować ograniczenia dotyczące samochodów z silnikami spalinowymi i emisji CO₂.

Według wrześniowego sondażu Politico i PF Global 60% respondentów w Hiszpanii uznało zmianę klimatu za najważniejszy lub jeden z najważniejszych problemów współczesności. Jednocześnie 49,2% uważa, że polityka energetyczna i środowiskowa odciąga zasoby od innych pilnych kwestii, w tym kosztów życia, ochrony zdrowia i mieszkalnictwa. Kolejne 50,3% ankietowanych stwierdziło, że Hiszpania powinna walczyć ze zmianą klimatu, ale nie aktywniej niż inne kraje.

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