W Montrealu w Kanadzie właściciel klubu piłkarskiego CF Montreal, Joey Saputo, ogłosił, że jego rodzina rozpoczyna ustrukturyzowany proces sprzedaży drużyny występującej w Major League Soccer. Informuje o tym The Guardian.

Podczas konferencji prasowej Saputo oświadczył, że decyzja nie była podyktowana pilną potrzebą ani okolicznościami, lecz była wynikiem przemyślanej oceny sytuacji klubu i jego perspektyw. Podkreślił, że chciałby znaleźć nabywcę, który podziela przywiązanie do Montrealu i zachowa zespół w mieście przez wiele lat.

Nie wykluczono przeniesienia klubu

Jednocześnie Saputo nie wykluczył możliwości sprzedaży nabywcy, który zechce przenieść klub. Jak powiedział, nie jest gotów sprzedać drużyny za niższą cenę wyłącznie po to, by pozostała w Montrealu. Właściciel zaznaczył, że nowy zarządzający musi być zdolny utrzymać klub na odpowiednim poziomie i inwestować w zawodników.

Saputo dodał, że przeniesienie może nastąpić, jeśli wpłynie odpowiednia oferta i taki wariant będzie zgodny ze stanowiskiem MLS. Powiedział również, że rodzina będzie nadal zarządzać klubem, dopóki nie znajdzie się nabywca.

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Sprzedaż będzie koordynowana z MLS

Proces sprzedaży będzie prowadzony w koordynacji z MLS oraz bankierami inwestycyjnymi zaangażowanymi przez klub. Saputo nie podał ani oczekiwanej ceny, ani terminu znalezienia nabywcy. Według Forbesa w czerwcu 2025 roku CF Montreal wyceniano na 435 mln dolarów, co było przedostatnim wynikiem wśród klubów MLS.

Dla porównania, w styczniu rodzina Ilig sprzedała 71% udziałów w Sporting Kansas City przy wycenie klubu na 700 mln dolarów. W maju rodzina Haslem sprzedała 37% udziałów w Columbus Crew przy wycenie na 900 mln dolarów. CF Montreal jest właścicielem stadionu Stade Saputo, otwartego w 2008 roku i rozbudowanego w 2012 roku, gdy zespół rozpoczął występy w MLS.

Saputo założył klub pod koniec 1992 roku pod nazwą Montreal Impact. W 2014 roku konsorcjum kierowane przez niego nabyło pakiet kontrolny włoskiej Bologni, której pozostaje prezesem.

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