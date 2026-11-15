W Wielkiej Brytanii amerykańska firma inwestycyjna Gordon Brothers zgodziła się odblokować 21 mln funtów na tymczasowe uzupełnienie zapasów w sieci dyskontów Poundland, która szuka kupca. Jak informuje The Guardian, środki mają wesprzeć dostawy towarów do sklepów w okresie przedświątecznym i dać firmie więcej czasu na negocjacje dotyczące ratowania biznesu.

Awaryjne uzupełnianie półek

W ciągu weekendu do 600 sklepów Poundland w Wielkiej Brytanii i Irlandii wysłano około 16 mln artykułów spożywczych. Kierownictwo sieci nazwało awaryjną operację uzupełniania zapasów „Operacją Gloria” — na cześć piosenki Glorii Gaynor I Will Survive.

W opublikowanym przez Poundland w mediach społecznościowych nagraniu pokazano palety z herbatą Yorkshire Tea i makaronem instant Pot Noodle, transportowane z magazynów do sklepów.

Gordon Brothers odblokowała 21 mln funtów z 50 mln funtów, których — według The Guardian — firma inwestycyjna była oskarżana o nieprzeznaczenie na wsparcie biznesu. Jednocześnie firma zaprzecza, że zamroziła jakiekolwiek środki dostępne dla Poundland, i wskazuje na pożyczki udzielone sieci.

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Negocjacje w sprawie sprzedaży

Pod koniec października Poundland złożył zawiadomienie o zamiarze powołania zarządców, co zagroziło przyszłości 12 tys. pracowników i około 2 tys. dostawców. W ubiegłym tygodniu Wysoki Trybunał przedłużył spółce ochronę prawną przed wierzycielami do 26 listopada, aby mogła znaleźć kupca.

Poundland oświadczył, że omawia transakcję z trzema potencjalnymi nabywcami. Za preferowanego oferenta uznawana jest północnoirlandzka Martin Property Group, jednak negocjacje spowolniły z powodu warunków spłaty pożyczki Gordon Brothers.

Posłowie krytykowali firmę inwestycyjną za niemal 20 mln funtów otrzymanych przez nią w formie odsetek i różnych opłat po zakupie Poundland od polskiej grupy Pepco za symboliczną kwotę 1 funta. Gordon Brothers zaprzecza stawianym jej zarzutom i twierdzi, że uratowała spółkę przed upadkiem.

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