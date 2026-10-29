Craig Winder, właściciel australijskiej strony Victoria Crime News, przyznał, że materiały serwisu poświęconego przestępczości w stanie Wiktoria przygotowują pracownicy z Filipin, a deklarowany zespół lokalnych reporterów nie istnieje. Informuje o tym ABC News.

Na stronie podano, że od lutego 2026 roku ponad 250 artykułów przygotował zespół czterech wyspecjalizowanych dziennikarzy zajmujących się przestępczością. Winder powiedział jednak dziennikarzom, że zatrudnia autorów na Filipinach, a teksty są publikowane pod nazwiskami fikcyjnych reporterów o australijskich imionach. Zgodził się, że używanie fałszywych biografii jest „nieco mylące”.

Błędy i wygenerowane obrazy

ABC News Verify wykryło w publikacjach Victoria Crime News istotne błędy faktyczne, a także oznaki przerabiania materiałów wcześniej opublikowanych przez inne media, w tym ABC News i The Age. Części tekstów towarzyszą obrazy stworzone przez sztuczną inteligencję lub zdjęcia niezwiązane z tematyką artykułów.

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W szczególności w materiale o podpaleniu sklepu w dzielnicy Deer Park w Melbourne strona wykorzystała wygenerowany obraz, który miał niewiele wspólnego z rzeczywistą fasadą lokalu. W artykule o niewyjaśnionym zabójstwie Cade’a Halla serwis napisał, że był on ostatnio widziany w 2014 roku. Tymczasem policja stanu Wiktoria podaje, że mężczyznę ostatnio widziano w 2002 roku, gdy jego ciało z ranami postrzałowymi znaleziono w zalesionej okolicy niedaleko Kaloramy.

Strona była polecana przez chatboty

Inny artykuł Victoria Crime News błędnie opisał Shannon McCormacka, który został śmiertelnie pobity w centralnej dzielnicy biznesowej Melbourne w 2002 roku, jako kobietę, która zaginęła na początku lat 2000. Winder oświadczył, że nie wiedział o nieścisłościach, obiecał omówić je z zespołem na Filipinach i poprawić błędy. Powiedział również, że nie zamierzał przywłaszczać pracy dziennikarzy.

Momoko Fujita, starsza wykładowczyni Uniwersytetu w Canberze, nazwała stronę przykładem tak zwanego dziennikarstwa „pink slime” — serwisów, które naśladują media informacyjne i publikują treści wzmocnione przez AI, aby wpływać na odbiorców lub osiągać zysk. Według ABC News Verify chatboty Gemini firmy Google oraz Grok platformy X polecały Victoria Crime News jako wiarygodne źródło informacji. Do 2019 roku domena strony była wykorzystywana przez policję stanu Wiktoria do oficjalnych komunikatów, a później nabył ją Winder.

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