W Balingup w Australii Zachodniej właściciel zaginionego wilczarza irlandzkiego Bundy'ego, Westin Ruyter, powiedział, że po zamieszczeniu na Facebooku nagrody w wysokości 10 tys. dolarów za zwrot psa otrzymał wiadomości od prawdopodobnych oszustów. Poinformowało o tym ABC News Australia.

Wkrótce po opublikowaniu ogłoszenia do mężczyzny napisała osoba, która twierdziła, że znalazła Bundy'ego, i zaproponowała spotkanie przy sklepie ogólnym w Balingup. Miejscowość leży około 240 kilometrów na południe od Perth. Według Ruytera wiadomość początkowo dała mu nadzieję, jednak nikt nie pojawił się na spotkaniu.

Właściciel podejrzewał wygenerowanie przez AI

Gdy Ruyter poprosił o dodatkowe potwierdzenie, że pies rzeczywiście został znaleziony, rozmówca przesłał zdjęcie Bundy'ego w klatce. Właściciel uważa, że fotografia została stworzona przy użyciu sztucznej inteligencji: wykorzystano na niej to samo zdjęcie psa, które wcześniej opublikował na Facebooku, ale dodano klatkę. Ruyter zwrócił także uwagę na nienaturalny wygląd miski oraz rozmycie przed pyskiem zwierzęcia. Po tym nadawca przestał odpowiadać.

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Ostrzeżenie regulatora

W Krajowym Centrum Zwalczania Oszustw ACCC oświadczono, że znane są schematy wymierzone w osoby szukające zaginionych zwierząt domowych. Według centrum przestępcy mogą wykorzystywać obrazy stworzone przez AI jako rzekomy dowód, że zwierzę jest u nich, oraz żądać pieniędzy, kart podarunkowych lub kryptowaluty za jego zwrot.

Profesor cyberbezpieczeństwa Uniwersytetu Edith Cowan Paul Haskell-Dowland zauważył, że oszuści coraz precyzyjniej personalizują swoje schematy, wyszukując w lokalnych społecznościach internetowych wrażliwe informacje. Doradził, by ostrożniej podchodzić do informacji publikowanych w sieci, nawet podczas prób odnalezienia zaginionego zwierzęcia.

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