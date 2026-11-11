W Wielkiej Brytanii posłowie oskarżyli właściciela sieci dyskontów Poundland, firmę Gordon Brothers, o wyprowadzanie milionów funtów w okresie, gdy biznes znajdował się na granicy upadku. Kierownictwo Poundland zwróci się do Wysokiego Trybunału z prośbą o przedłużenie o dwa tygodnie ochrony prawnej przed roszczeniami wierzycieli, informuje The Guardian.

Poundland ma 600 sklepów w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz zatrudnia 12 tys. osób. Dwa tygodnie temu firma złożyła zawiadomienie o zamiarze powołania zarządców. Obecna ochrona przed roszczeniami wierzycieli wygasa w czwartek rano, dlatego dyrektorzy sieci proszą o kolejne 10 dni roboczych na znalezienie rozwiązania.

Oświadczenia komisji parlamentarnej

Przewodniczący komisji biznesu Izby Gmin Liam Byrne oświadczył, że po niemal dwóch godzinach zamkniętych zeznań europejskiego szefa Gordon Brothers Marka Newtona-Jonesa jest zaniepokojony możliwym zagrożeniem dla tysięcy miejsc pracy. Według Byrne’a przez 17 miesięcy z Poundland wyprowadzano miliony funtów, gdy firma znajdowała się w skrajnie niestabilnej sytuacji.

Byrne oświadczył również, że istnieją oznaki ograniczenia sieci dostępu do jej własnych środków w okresie przed Bożym Narodzeniem, który powinien być jednym z najbardziej intensywnych okresów handlowych. Dodał, że Gordon Brothers nie zgodziła się zadeklarować, iż zachowanie miejsc pracy jest priorytetem ponad własne korzyści finansowe.

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Negocjacje w sprawie ratowania sieci

Według publikacji Gordon Brothers popiera przedłużenie ochrony przed wierzycielami i przekazała Poundland kolejne 10 mln funtów na zakup towarów i kontynuowanie działalności. Bez takiej ochrony firma prawdopodobnie musiałaby wejść w procedurę administracyjną; do tego procesu wyznaczono już konsultantów Alix Partners.

Źródła twierdzą, że sprzedaż Poundland rośnie rok do roku, jednak zapasy gotówki wystarczą tylko na krótki czas. Gordon Brothers prowadzi rozmowy z trzema potencjalnymi nabywcami całej sieci, lecz wskazywała, że wyprzedaż zapasów i części sklepów konkurentom może przynieść więcej pieniędzy.

Gordon Brothers kupiła Poundland od Pepco w czerwcu 2025 roku za nominalną kwotę 1 funta. Jak podano, potencjalne oferty są niższe niż 30 mln funtów długu akcjonariusza związanego z zakupem sieci. Pepco nadal posiada 7,5 mln funtów tego długu i jest gotowe czekać na zwrot środków, mając nadzieję na zachowanie biznesu.

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