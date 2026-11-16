W USA posiadacze obligacji zamiennych Trump Media & Technology Group mogą 30 listopada zażądać od spółki spłaty gotówkowej w wysokości 1 mld dolarów. Według Channel NewsAsia, który opublikował materiał Reutersa, zwiększa to presję na spółkę matkę platformy Truth Social: jej akcje są notowane w pobliżu historycznego minimum.

Warunki długu zamiennego

Trump Media wyemitowała obligacje zamienne o wartości 1 mld dolarów w maju 2025 roku. Termin ich zapadalności przypada na 2028 rok, jednak dokumenty korporacyjne przewidują prawo posiadaczy do zażądania płatności gotówkowej 30 listopada.

Obligacje można zamienić na akcje po cenie 34,72 dolara za akcję, znacznie wyższej od ówczesnej ceny rynkowej. Podczas ostatniej sesji akcje Trump Media spadły o 9,5% do 4,20 dolara. Wcześniej w tym miesiącu osiągnęły rekordowe minimum 3,80 dolara, a od początku roku straciły ponad dwie trzecie wartości.

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Aktywa i możliwe płatności

Na dzień 30 września łączne aktywa Trump Media przekraczały 2,47 mld dolarów. Około 55% tej kwoty, czyli około 1,36 mld dolarów, stanowiły aktywa cyfrowe. Spółka posiada dwa takie aktywa: bitcoina oraz cronos, natywny token platformy Crypto.com.

Znaczny udział aktywów cyfrowych może utrudnić wypłatę gotówkową, jeśli ceny kryptowalut pozostaną pod presją. Bitcoin kosztował 64 505,20 dolara, czyli prawie o 50% mniej niż podczas październikowego szczytu, a cronos od początku roku potaniał o 52,4%, wynika z danych CoinGecko.

W raporcie kwartalnym Trump Media wskazała, że może sfinansować płatność z gotówki, sprzedaży aktywów, przychodów, nowej emisji akcji lub zobowiązań dłużnych. Spółka dopuszcza również refinansowanie poprzez nową linię kredytową. Rozliczenie akcjami uznała za niepraktyczne ze względu na istotną różnicę między rynkową ceną akcji a ceną konwersji, chyba że warunki obligacji wyraźnie wymagałyby takiego wariantu.

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