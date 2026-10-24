W Australii właścicielowi dwóch psów, które zaatakowały 37-letniego mężczyznę w strefie parkowej Chermside na północy Brisbane, mogą grozić surowsze sankcje na podstawie ustawodawstwa stanu Queensland. Po ataku 16 października mężczyzna trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami rąk, informuje ABC News.

Sankcje na mocy prawa stanowego

Rada Miasta Brisbane oświadczyła, że powaga incydentu wymaga zastosowania przepisów stanowej ustawy o utrzymywaniu kotów i psów, a nie wyłącznie przepisów miejskich. Na mocy tej ustawy właścicielowi zwierząt może grozić maksymalna grzywna w wysokości 120 890 dolarów australijskich lub do dwóch lat więzienia. Maksymalna grzywna, jaką może nałożyć rada miasta, wynosi 51 810 dolarów australijskich.

Po ataku psy zostały schwytane przez policję. Funkcjonariusze sprawdzają również, czy zdarzenie ma związek ze śmiercią 48-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono w tej samej okolicy dwa dni później. Okoliczności jego śmierci są ustalane.

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Decyzja w sprawie psów jeszcze nie zapadła

Rada miasta w środę uchyliła nakaz uśpienia psów wydany w ubiegły weekend. Zamiast tego wydała propozycję uznania zwierząt za niebezpieczne; psy są przetrzymywane w bezpiecznym miejscu. Wcześniej nie były uznawane za niebezpieczne i były zarejestrowane pod pobliskim adresem.

Właściciel ma dwa tygodnie na odpowiedź na propozycję rady. Po jej rozpatrzeniu rada zdecyduje o dalszym losie psów, a decyzję będzie można zaskarżyć do Trybunału Administracyjnego Queensland. Dotychczas w sprawie nie postawiono zarzutów, a policyjne śledztwo trwa.

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