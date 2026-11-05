W Australii Rosemary Gamble, która w czasie tragedii zarządzała firmą rozrywkową dla dzieci Taz-Zorb, po raz pierwszy złożyła zeznania na jawnym posiedzeniu sądu podczas śledztwa koronera dotyczącego śmierci dzieci w szkole podstawowej Hillcrest. Połączyła się z posiedzeniem przez wideolink z centrum Paranaple w Devonport, informuje ABC News Australia.

16 grudnia 2021 roku trąba pyłowa uniosła dmuchany zamek, na którym bawiły się dzieci, i przeniosła go przez szkolne boisko. Zginęli Zane Mellor, Peter Dodt, Jalaila Jane-Marie Jones, Addison Stewart, Jai Sheien i Chace Harrison. Kolejnych troje ich kolegów z klasy doznało ciężkich obrażeń.

Zeznania kierowniczki Taz-Zorb

Firma Taz-Zorb dostarczyła szkole dmuchany zamek i kule zorb na wydarzenie Big Day In, poświęcone zakończeniu roku szkolnego. Gamble powiedziała, że założyła firmę w 2012 roku, nie mając wcześniejszego doświadczenia w pracy z dmuchanymi atrakcjami.

Według jej słów, w 2015 roku kupiła dmuchany zamek od firmy East Inflatables. Gamble uważała ją za firmę australijską ze względu na magazyn w Sydney, choć przedsiębiorstwo ma siedzibę w Chinach. Powiedziała również, że sprzedawca deklarował zgodność z australijskimi normami oraz że bezpieczeństwo atrakcji było dla niej ważne.

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Cztery kotwy zamiast ośmiu

W trakcie rozprawy ustalono, że w dniu tragedii dmuchany zamek został przymocowany czterema kotwami: zostały one albo wyrwane z ziemi, albo nie wytrzymały, gdy konstrukcję uniosła trąba pyłowa. Gamble oświadczyła, że wraz z zamkiem otrzymała tylko cztery śledzie, chociaż konstrukcja miała osiem punktów mocowania, a instrukcja nie była dołączona.

Znalazła na stronie sprzedawcy bardzo krótki przewodnik i przed tragedią uważała cztery śledzie za wystarczające. Jednocześnie Gamble zaznaczyła, że czasami używała większej liczby mocowań przy miękkim gruncie lub wietrznej pogodzie. Na samym zamku znajdowało się ostrzeżenie, by nie używać go przy wietrze przekraczającym około 35 km/h, jednak w jej firmie obowiązywała zasada, by nie eksploatować atrakcji przy wietrze silniejszym niż 25 km/h.

Gamble wcześniej postawiono zarzut karny niewypełnienia obowiązku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W czerwcu 2025 roku magistrat Robert Webster uznał ją za niewinną. Rozprawa zostanie wznowiona w lutym po przerwie.

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