Królewska Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii zawarła wielomilionową umowę z brytyjską firmą obronną Arondite na wdrożenie oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji w jednostkach UK Commando Force — komandosów Królewskiej Piechoty Morskiej. Poinformowało o tym brytyjskie Ministerstwo Obrony.

Oprogramowanie Arondite ma połączyć czujniki, autonomiczne platformy i strumienie danych UK Commando Force w jeden system bojowy. Brytyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że ma to przyspieszyć podejmowanie decyzji i planowanie oraz zwiększyć gotowość operacyjną jednostek w złożonych warunkach.

Platforma Cobalt dla komandosów

Platforma orkiestracji misji Cobalt ma również zapewnić koordynację między UK Commando Force, innymi brytyjskimi jednostkami wojskowymi oraz siłami państw uczestniczących we Wspólnych Siłach Ekspedycyjnych (JEF). Ma umożliwić szybkie integrowanie nowych środków technicznych i możliwości AI.

Szef Sztabu Obrony Wielkiej Brytanii Richard Knighton ogłosił partnerstwo między Royal Navy a Arondite na pokładzie lotniskowca HMS Prince of Wales podczas konferencji Atlantic Future Forum. Według niego Cobalt połączy sensory, autonomiczne platformy i dane, aby komandosi mogli szybciej podejmować decyzje.

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Inwestycje w Norwegii

Osobno Arondite poinformowała o otwarciu pierwszego międzynarodowego biura w Oslo. Firma planuje zainwestować 35 mln funtów szterlingów w ciągu pięciu lat w rozwój współpracy z Norweskimi Siłami Zbrojnymi, lokalnym przemysłem i sojusznikami z NATO.

Jednostki UK Commando Force i Arondite zapewnią norweskim jednostkom dostęp do platformy w celu wspólnych testów podczas przyszłych rozmieszczeń. Odbędzie się to w ramach Northern Navies Initiative, ogłoszonej w ramach JEF.

UK Commando Force otrzyma również dodatkowe 100 mln funtów szterlingów inwestycji w zdolności w ramach brytyjskiego Planu Inwestycji Obronnych. Środki są przeznaczone na rozwój przyszłych zdolności do specjalnych operacji morskich i amfibijnych w regionie Wysokiej Północy.

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