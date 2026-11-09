W Finlandii dowódca marynarki wojennej, kontradmirał Tuomas Tiilikainen, oświadczył, że flota Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, mogła osiągnąć granicę swojej obecności na Morzu Bałtyckim w czasie pokoju. Według niego sytuacja bezpieczeństwa w regionie pozostaje napięta, ale stabilna.

Tiilikainen powiedział Sky News, jak informuje Anadolu Agency, że rosyjska flota śledzi działania NATO, dlatego Sojusz musi zachować czujność i monitorować jej aktywność. Przypuścił, że Moskwa albo nie widzi natychmiastowej potrzeby rozszerzania swojej obecności, albo już wyczerpała swoje możliwości operacyjne w czasie pokoju na Morzu Bałtyckim.

Patrole NATO

NATO rozpoczęło misję Baltic Sentry w styczniu 2025 roku, aby wzmocnić nadzór morski po serii prawdopodobnych aktów sabotażu wymierzonych w podmorskie kable telekomunikacyjne i infrastrukturę energetyczną. W ramach misji okręty i samoloty Sojuszu monitorują strategiczny akwen, wykrywają i odstraszają potencjalne zagrożenia dla infrastruktury krytycznej.

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Według nieujawnionego z nazwiska wojskowego przedstawiciela NATO Sojusz zazwyczaj utrzymuje na Morzu Bałtyckim co najmniej trzy okręty wojenne na każdy rosyjski okręt wojskowy. Obecnie stosunek ten ocenia się na około cztery do jednego. Sojusznicy zintensyfikowali także przechwytywanie i kontrole statków podejrzewanych o przynależność do tak zwanej floty cieni: uważa się, że w tym roku w Europie przeprowadzono co najmniej 13 takich operacji.

Uszkodzenia kabli i ryzyka

W ubiegłym tygodniu fiński sąd uznał kapitana statku towarowego oraz innego członka załogi za winnych sabotażu w związku z uszkodzeniem dwóch kabli telekomunikacyjnych między Finlandią a Estonią w grudniu 2025 roku. Według doniesień kapitan był obywatelem Rosji. Tiilikainen zaznaczył, że od tego incydentu nie odnotowano nowych ataków na podmorską infrastrukturę Finlandii.

Jego zdaniem rozszerzony nadzór i patrole NATO mają efekt odstraszający. Za najpilniejsze zagrożenia dla Morza Bałtyckiego uznał niewystarczające wyszkolenie załóg i przestarzałe tankowce, ponieważ katastrofa morska może spowodować ekologiczną katastrofę na dużą skalę.

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