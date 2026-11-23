Francuska Generalna Dyrekcja Uzbrojenia (DGA) 16 listopada przekazała francuskiej marynarce wojennej trzeci samolot dozoru morskiego i interwencji Dassault Falcon 2000 Albatros. Samolot jest przeznaczony dla flotylli 24F w bazie lotnictwa morskiego Lann-Bihoué w Bretanii. Dostawa zakończyła planowane na 2026 rok przekazanie trzech takich samolotów, informuje AeroTime.

Dostawy do 2031 roku

Pierwsze dwa Albatrosy dotarły do Lann-Bihoué 27 i 31 lipca 2026 roku. DGA poinformowała, że następnie będzie przekazywać marynarce wojennej po dwa samoloty rocznie. Francja zamówiła łącznie 12 maszyn: siedem w grudniu 2020 roku oraz kolejne pięć we wrześniu 2025 roku. Przy takim tempie dostaw formowanie floty ma zostać zakończone w 2031 roku.

Zastąpienie przestarzałych samolotów

Albatros jest wojskową wersją biznesowego odrzutowca Dassault Falcon 2000LXS, nabytego w ramach programu samolotów dozoru morskiego i interwencji AVSIMAR. Nowe maszyny mają zastąpić osiem samolotów Falcon 50M bazujących w Bretanii, a także pięć Falcon 200 Gardian rozmieszczonych na Oceanie Spokojnym. Według DGA wycofywanie obu typów z eksploatacji rozpoczęło się w 2025 roku.

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Samolot jest przeznaczony do dozoru morskiego, operacji poszukiwawczo-ratowniczych oraz innych zadań na morzu. Według DGA jego promień operacyjny jest o 10–30% większy niż w przypadku samolotów, które zastępuje. Albatros jest wyposażony w radar Thales SearchMaster w paśmie X z aktywną anteną fazowaną oraz głowicę optoelektroniczną Safran EuroFLIR 410, zintegrowane za pośrednictwem systemu misyjnego Naval Group.

Gotowość operacyjna niepotwierdzona

Po lipcowych dostawach jednostka CEPA/10S rozpoczęła wojskowe oceny samolotów w Lann-Bihoué przed planowanym wprowadzeniem ich do służby. DGA planowała osiągnąć początkową gotowość operacyjną Albatrosów do końca 2026 roku, jednak w ostatnim oświadczeniu urząd nie poinformował, czy status ten został osiągnięty.

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