Chiny mają ponad 400 okrętów bojowych i okrętów podwodnych, co stanowi około 35% więcej niż flota USA pod względem liczby jednostek. NDTV World informuje o tym, powołując się na oficjalne dane USA przeanalizowane przez The Wall Street Journal.

Według szacunków, każdego dnia na kluczowych azjatyckich szlakach morskich działa około 100 chińskich jednostek marynarki wojennej. Operują one na Morzu Południowochińskim, w pobliżu Tajwanu, na wschód od Filipin, u południowych wybrzeży Japonii, a także w zachodniej części Oceanu Spokojnego i Zatoce Adeńskiej.

Obecność w pobliżu Tajwanu i na Morzu Południowochińskim

Urzędnicy śledzący ruch chińskich okrętów twierdzą, że w pobliżu Tajwanu w każdej chwili znajduje się około sześciu okrętów Marynarki Wojennej ChRL. Podczas ćwiczeń wojskowych ich liczba znacząco rośnie. Chińska obecność na Morzu Południowochińskim jest około trzykrotnie większa; w tym regionie Pekin ma spory terytorialne z Filipinami i Wietnamem.

Chiny eksploatują trzy lotniskowce i budują czwarty. Zachodni eksperci uważają, że kolejny lotniskowiec może mieć napęd jądrowy. Jednocześnie pod względem całkowitego tonażu flota ChRL nadal ustępuje Marynarce Wojennej USA, ponieważ amerykańskie okręty są średnio większe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Budowa statków w Szanghaju

Według danych USA od 2020 roku Chiny dodały do floty 71 dużych okrętów lub okrętów podwodnych, w tym 19 w ubiegłym roku. Duża część produkcji jest skoncentrowana na wyspie Changxing w pobliżu Szanghaju.

Zdjęcia satelitarne w maju pokazały budowę lub remont dwóch okrętów desantowych, dwóch krążowników, trzech niszczycieli, dwóch fregat i kilku mniejszych jednostek w dwóch sąsiadujących stoczniach. W jednej ze stoczni w 2023 roku rozpoczęto budowę 40-tysięcznotonowego okrętu desantowego Sichuan, opisywanego jako nosiciel dronów.

W czerwcu w stoczni Jiangnan na Changxing pojawił się okręt podwodny nowej klasy, który według ocen może mieć napęd jądrowy. Amerykańscy urzędnicy oczekują, że do 2040 roku chińskie okręty podwodne będą regularnie działać na Oceanie Indyjskim i w pobliżu Arktyki, a potencjalnie będą mogły również docierać na Atlantyk.

Czytaj nas na