Marynarka Wojenna USA może rozpocząć integrację bezzałogowych statków powietrznych Collaborative Combat Aircraft (CCA) z pokładowymi myśliwcami F-35C jeszcze przed wejściem do służby myśliwca nowej generacji F/A-XX. Podczas przesłuchania w Senacie powiedział o tym William Toti, który obecnie pełni obowiązki zastępcy sekretarza Marynarki Wojennej USA, donosi The War Zone.

Według Totiego programy CCA i F/A-XX są niezależne. Uważa on, że Marynarka Wojenna może rozpocząć integrację niezbędnych systemów przed rozpoczęciem dostaw F/A-XX. Jednocześnie urzędnik nazwał nowy myśliwiec pokładowy krytycznie ważną zdolnością dla amerykańskich sił lotniskowcowych i zaznaczył, że możliwości sterowania CCA prawdopodobnie zostaną w nim uwzględnione od początku.

Drony dla skrzydeł lotniczych lotniskowców

CCA mają uzupełniać skrzydła lotnicze lotniskowców o tanie platformy bezzałogowe, których wykorzystanie dopuszcza straty w walce. Toti przyznał, że Marynarka Wojenna pozostaje w rozwoju takich systemów w tyle za Siłami Powietrznymi i Korpusem Piechoty Morskiej USA, lecz uznał ich integrację ze skrzydłami lotniczymi za krytycznie ważną.

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We wrześniu 2025 roku Marynarka Wojenna USA zaangażowała Anduril, Boeing, General Atomics i Northrop Grumman do opracowania projektów koncepcyjnych przyszłych pokładowych CCA. Lockheed Martin również pracuje nad podstawową architekturą sterowania takimi dronami. Pierwszym pokładowym bezzałogowcem Marynarki Wojennej o stałym skrzydle ma zostać MQ-25 Stingray — aparat przeznaczony do tankowania samolotów w powietrzu.

Program F/A-XX

We wrześniu Boeing pokonał Northrop Grumman w konkursie na stworzenie F/A-XX. Firma jest także głównym wykonawcą programu F-47 — myśliwca szóstej generacji dla Sił Powietrznych USA. Pentagon wcześniej planował zawiesić F/A-XX na czas nieokreślony z powodu obaw o konkurencję o zasoby z F-47, jednak Kongres interweniował, aby program był kontynuowany.

Marynarka Wojenna ma nadzieję zobaczyć F/A-XX w lotach z pokładów lotniskowców na początku lat 30. XXI wieku. Dokładne terminy wprowadzenia do służby pierwszych CCA nie zostały jeszcze określone, jednak Toti powiedział, że te bezzałogowce mogą trafić do skrzydeł lotniczych lotniskowców przed nowym myśliwcem.

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