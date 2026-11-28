Marynarka Wojenna USA zawarła z firmą Raytheon umowę, która pozwala przenieść jej koncepcję nuklearnego pocisku manewrującego odpalania morskiego do docelowej fazy rozwoju. Raytheon jest jedną z kilku firm zbrojeniowych pracujących nad konkurencyjnymi projektami, informuje South China Morning Post.

Pocisk SLCM-N ma zostać rozmieszczony na amerykańskich okrętach podwodnych o charakterze uderzeniowym. USA wcześniej rozmieszczały nuklearne pociski manewrujące Tomahawk na okrętach podwodnych i okrętach nawodnych, lecz wycofały je na początku lat 90. i oficjalnie zakończyły program w 2013 roku.

Opcja odstraszania nuklearnego

Dowódca amerykańskich sił podwodnych, wiceadmirał Richard Seif, oświadczył w tym miesiącu, że prace nad SLCM-N trwają. W raporcie dla Kongresu Dowództwo Strategiczne USA wskazało, że pocisk ma zapewnić możliwość użycia broni jądrowej o małej mocy w konfliktach regionalnych, a także zwiększyć zasięg, elastyczność i przeżywalność sił amerykańskich.

Według pisemnych odpowiedzi byłego szefa Programu Systemów Strategicznych Marynarki Wojennej USA, wiceadmirała Johnny’ego Wolfe’a, pocisk ma rozszerzyć możliwości reagowania na ograniczone użycie broni jądrowej przez przeciwnika oraz na strategiczne ataki niejądrowe. Republikański senator Jim Banks podczas przesłuchań w Kongresie w ubiegłym roku mówił, że SLCM-N jest przeznaczony do odstraszania Chin.

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Pentagon oceniał, że chiński arsenał jądrowy może wzrosnąć z ponad 600 głowic w 2024 roku do ponad 1000 do 2030 roku. Jednocześnie Federacja Amerykańskich Naukowców w lipcowej ocenie wskazywała, że Chiny, według dostępnych danych, nie mają nuklearnych pocisków manewrujących w aktywnym arsenale, choć ich strategiczne okręty podwodne są wyposażone w nuklearne pociski balistyczne.

Terminy i ryzyka

Według amerykańskiego Government Accountability Office ustawodawcy z obu partii utrzymali program mimo próby jego anulowania przez administrację Joe Bidena. Początkową gotowość operacyjną pocisku planuje się osiągnąć we wrześniu 2034 roku. Nowy nuklearny pocisk manewrujący odpalania morskiego po raz pierwszy zaproponowała pierwsza administracja Donalda Trumpa w 2018 roku.

Starszy badacz Fundacji Carnegie Tong Zhao uważa, że SLCM-N może być rozmieszczany skrycie, szybciej osiągać cele niż nuklearne bomby lotnicze oraz potencjalnie skuteczniej przełamywać obronę przeciwnika. Jednocześnie docentka Uniwersytetu Teikyo Misato Matsuoka ostrzegła, że trudność w rozróżnieniu startów konwencjonalnych i nuklearnych pocisków z okrętów podwodnych może zwiększyć ryzyko błędnej kalkulacji podczas kryzysu wojskowego.

W związku z amerykańskim programem Japonia rozważa sformalizowanie wyjątku na wypadek sytuacji nadzwyczajnej od zakazu zawijania do jej portów amerykańskich okrętów z bronią jądrową. Pekin nie skomentował jeszcze umowy z Raytheonem, ale wcześniej krytykował możliwe złagodzenie japońskich ograniczeń.

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