W USA pełniący obowiązki sekretarza Marynarki Wojennej Hung Cao powiedział senatorom, że amerykańska flota przeklasyfikowała i wykorzystała w wojnie z Iranem amunicję, która wcześniej miała status niezdatnej do użycia. Informuje o tym Defense News.

Cao złożył to oświadczenie 17 listopada podczas przesłuchania w Komisji Sił Zbrojnych Senatu USA w sprawie jego nominacji na stanowisko sekretarza Marynarki Wojennej. Według niego wiele sztuk amunicji użytych podczas operacji Epic Fury udało się przekodować przed zastosowaniem.

Status amunicji

Urzędnik nazwał tę amunicję „przeterminowaną” i wspomniał o kodach Echo i Foxtrot. Jednocześnie, zgodnie z podręcznikiem amerykańskiej Agencji Logistyki Obronnej, kody te oznaczają materiały uznawane za niezdatne do użycia, ale możliwe do odtworzenia. Kod Echo oznacza, że do odtworzenia potrzebne są ograniczone prace, a Foxtrot — że konieczne są naprawa i kapitalne odtworzenie.

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Cao nie sprecyzował, jaką procedurę przeszła amunicja przed przeklasyfikowaniem ani jaki status otrzymała po nim. Marynarka Wojenna USA nie odpowiedziała na zapytanie redakcji, czy użycie takiej amunicji w wojnie z Iranem trwa nadal.

Zapasy rakiet i produkcja

Kwestia zapasów pojawiła się po szerokim użyciu pocisków manewrujących Tomahawk na początku operacji Epic Fury i podczas wojny z Iranem. W marcu „The Washington Post” poinformował, że w pierwszym miesiącu operacji amerykańskie wojsko użyło co najmniej 850 Tomahawków. Wówczas Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych szacowało pozostałe amerykańskie zapasy na około 3 tysiące takich pocisków.

W kwietniu Pentagon zwrócił się do Kongresu o 3 mld dolarów na uzupełnienie zapasów Tomahawków w ramach wniosku budżetowego na rok fiskalny 2027. W sierpniu amerykańskie wojsko zawarło z Raytheon siedmioletni kontrakt o wartości 22,9 mld dolarów, który ma umożliwić zwiększenie produkcji Tomahawków do ponad tysiąca pocisków rocznie. Cao oświadczył również, że Departament Obrony USA i partnerzy pracują nad produkcją 60 pocisków miesięcznie, w porównaniu ze 125 pociskami rocznie, gdy służył.

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