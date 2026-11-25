W USA wpłaty przyjaciół i krewnych na dziecięce konta inwestycyjne Trump Accounts przekroczyły 1 mld dolarów, a łączna wartość środków w programie osiągnęła ponad 9 mld dolarów. Poinformował o tym Departament Skarbu USA, pisze The Hill.

Program uruchomiono w tym roku zgodnie z ustawą One Big Beautiful Bill Act, podpisaną w lipcu 2025 roku. Według danych Departamentu Skarbu ponad 3 mln osób wpłaciło środki na indywidualne konta. Sekretarz skarbu Scott Bessent oświadczył również, że prezydent Donald Trump dokonał w tym tygodniu wpłat na poszczególne konta. Administracja nie ujawniła ich wysokości ani nie sprecyzowała, kto otrzymał środki.

Warunki programu

Uprzywilejowane podatkowo konta inwestycyjne są dostępne dla amerykańskich dzieci urodzonych podczas drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa — od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2028 roku. Dla takich kont przewidziano jednorazową wpłatę rządu federalnego w wysokości 1 tys. dolarów.

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Departament Skarbu wprowadził także automatyczne otwieranie kolejnych 60 mln kont dla dzieci poniżej 18. roku życia, które mają ważne numery ubezpieczenia społecznego. Jednocześnie rodzice lub prawni opiekunowie muszą założyć konto dziecka, zanim będzie mogło otrzymywać prywatne wpłaty.

Limity i zobowiązania charytatywne

Przyjaciele i krewni mogą łącznie wpłacać do 5 tys. dolarów rocznie, z czego do 2,5 tys. dolarów mogą stanowić wpłaty pracodawcy. Program otrzymał również wielomiliardowe zobowiązania charytatywne.

W szczególności dyrektor generalny Dell Technologies Michael Dell i jego żona Susan Dell zobowiązali się przekazać 6,25 mld dolarów, aby zapewnić po 250 dolarów dzieciom mieszkającym na obszarach kodów pocztowych, gdzie mediana dochodu gospodarstwa domowego nie przekracza 150 tys. dolarów. Trump określał program jako sposób na zwiększenie udziału młodych Amerykanów w rynku akcji.

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