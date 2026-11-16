Krajowe spożycie oleju palmowego w Indonezji w 2024 roku powiązano z dwiema trzecimi łącznego wskaźnika powiązania z wylesianiem w łańcuchach dostaw tego produktu. Według inicjatywy badawczej Trase na rynek krajowy przypadło 629 tys. hektarów tego wskaźnika — dziewięć razy więcej niż na eksport do Indii, największego zagranicznego nabywcy indonezyjskiego oleju palmowego. Informuje o tym Mongabay.

W 2024 roku rynek krajowy zużył ponad połowę oleju palmowego wyprodukowanego w kraju, co było rekordowym poziomem. Jednym z czynników wzrostu popytu jest produkcja biodiesla. Według wyliczeń Trase na każde 1 tys. ton surowego oleju palmowego zużytego w kraju przypadało 25 hektarów wskaźnika powiązania z wylesianiem.

Jak określano wskaźnik

Trase definiuje go jako stopień powiązania nabywców, handlowców lub krajów importujących z wylesianiem poprzez surowce, które kupują. Badacze łączą dane satelitarne dotyczące wylesiania z mapami produkcji towarów, a następnie przypisują odpowiednią powierzchnię nabywcom zależnie od wielkości ich zakupów w określonym regionie.

Nie oznacza to, że konkretny nabywca bezpośrednio spowodował wylesianie. Dane śledzą dostawy do szerszych regionów produkcyjnych, a nie do poszczególnych plantacji. Szacunek na poziomie 629 tys. hektarów odzwierciedla również historyczny 10-letni okres atrybucji, a nie powierzchnię lasów wyciętych wyłącznie w 2024 roku.

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Przejrzystość dostaw i biopaliwa

Według Trase krajowe łańcuchy dostaw są w mniejszym stopniu objęte korporacyjnymi zobowiązaniami do niedopuszczania do wylesiania, osuszania torfowisk i wyzysku niż rynki eksportowe. W UE 88% oleju palmowego było objęte zobowiązaniami NDPE, a kolejne 1% — wyłącznie zobowiązaniami do zerowego wylesiania. Łącznie takie zobowiązania korporacyjne obejmowały niemal 93% śledzonego eksportu indonezyjskiego oleju palmowego w 2024 roku.

Przedstawicielka Trase Adelina Chandra stwierdziła, że wraz ze wzrostem krajowego popytu państwo potrzebuje lepszego raportowania przez krajowych nabywców oraz otwartych danych o źródłach dostaw. Dedi, przedstawiciel indonezyjskiego Ministerstwa Rolnictwa, również podkreślił potrzebę dokładniejszego mapowania plantacji i śledzenia dostaw.

Ogólnie wylesianie pod uprawę palmy olejowej w Indonezji w 2024 roku pozostawało na historycznie niskim poziomie 32 tys. hektarów, według Trase. Jednocześnie w regionie Papua powierzchnia wylesiania pod palmy olejowe w 2025 roku wzrosła ponad dwukrotnie — z 3,6 tys. do 7,3 tys. hektarów.

Organizacje ekologiczne ostrzegają, że rozszerzanie produkcji biopaliw może zwiększyć presję na lasy, torfowiska i terytoria społeczności rdzennych. W lipcu 2026 roku Indonezja rozpoczęła wdrażanie wymogu, zgodnie z którym udział biodiesla w oleju napędowym ma wynosić 50%. Organizacja Madani Berkelanjutan uważa, że rosnący popyt należy zaspokajać przede wszystkim poprzez zwiększanie produktywności i odnowę istniejących plantacji, w tym około 7 mln hektarów starych nasadzeń.

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