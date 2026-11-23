Wody u wybrzeży Rumunii i Bułgarii włączono do Black Sea High Risk Area — strefy wysokiego ryzyka dla marynarzy na Morzu Czarnym. Decyzję 18 listopada podjęło Międzynarodowe Forum Negocjacyjne (International Bargaining Forum, IBF), które negocjuje warunki pracy marynarzy w transporcie morskim — informuje Romania Insider.

Rozszerzenie strefy ryzyka

Na mocy tej decyzji wyznaczoną strefę ryzyka na Morzu Czarnym rozszerzono na zachód i południowy zachód — do wybrzeży Rumunii i Bułgarii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dodatkowe prawa dla załóg

Jak zaznacza publikacja, powołując się na Adevarulfinanciar.ro, decyzja przyznaje dodatkowe prawa kontraktowe członkom załóg objętym umowami IBF. Obejmują one dodatek w wysokości 100% podstawowego wynagrodzenia, podwójne odszkodowanie w przypadku śmierci lub niepełnosprawności oraz prawo do odmowy tranzytu.

W materiale sprecyzowano, że prawa te dotyczą załóg objętych umowami IBF. Forum jest międzynarodowym organem uzgadniającym warunki pracy marynarzy w transporcie morskim.

Czytaj nas na