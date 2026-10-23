W mieście Meru w Kenii kierowca ciężarówki Matthew Kaugiria skierował objazdy ogniem pojazd przewożący suchą trawę z dala od osiedli Kwa-Nthambi i Majengo, a następnie wjechał do rzeki Katita. Podczas zdarzenia doznał oparzeń twarzy i prawej ręki, informuje Nation Kenya.

Pożar wybuchł przez przewody

Ciężarówka przewoziła wysoko ułożoną suchą trawę i zahaczyła o nisko zawieszone linie energetyczne nad drogą. Spowodowało to zwarcie, po którym ładunek zapalił się.

Kaugiria, który ma 17 lat doświadczenia jako kierowca, dowiedział się o pożarze, gdy przechodnie zaczęli wskazywać na ciężarówkę, a kierowcy motocyklowych taksówek trąbili na niego. Postanowił nie zatrzymywać się na ruchliwej drodze i znaleźć trasę, którą mógłby wywieźć płonący ładunek poza zabudowę mieszkaniową.

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Mieszkańcy znający okolicę pomogli kierowcy zawrócić ciężarówkę i skierowali ją do rzeki oddalonej o około 500 metrów. Nagrania z miejsca zdarzenia zarejestrowały, jak płonące części ładunku spadały z pojazdu na drogę.

Pożar ugaszono przy rzece

Kaugiria zjechał ciężarówką do rzeki Katita i wjechał do wody. Mieszkańcy przyszli z wiadrami i kubłami oraz pomogli ugasić ogień.

Kierowcę przewieziono do szpitala, gdzie opatrzono mu oparzoną rękę. Jak powiedział, płonąca trawa dostała się przez okno kabiny i oparzyła mu twarz oraz rękę. Później ciężarówkę wyciągnięto z rzeki; publikacja zaznacza, że doznała ona niewielkich uszkodzeń. Na ulicach okolicy pozostały zwęglone sterty trawy, a drzewa wzdłuż trasy ciężarówki były osmalone.

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