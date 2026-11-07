Sąd Okręgowy Nowego Tajpej na Tajwanie skazał taksówkarza Lina Yuchuna na 13 lat więzienia za pozostawienie pasażera na Drodze Wojewódzkiej nr 64. Pasażer, którego kierowca wyciągnął z samochodu między pasami ruchu, został później potrącony przez cztery pojazdy i zmarł.

Jak podaje Taipei Times, decyzję podjął skład zawodowych i ławniczych sędziów po rozprawach trwających od poniedziałku do czwartku.

Zdarzenie na drodze wojewódzkiej

Do incydentu doszło 25 stycznia około godziny 2:00 w nocy. Lin odebrał za pośrednictwem platformy Bolt pasażera o nazwisku Wen w dzielnicy Wenshan w Tajpej i miał zawieźć go do dzielnicy Banqiao w Nowym Tajpej.

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Podczas jazdy Drogą Wojewódzką nr 64 w dzielnicy Zhonghe kierowca zatrzymał się między pasami ruchu. Według sądu wyciągnął z pojazdu Wena, który stracił przytomność na tylnym siedzeniu, a następnie odjechał. Sąd nie sprecyzował, dlaczego pasażer stracił przytomność. Lokalne media wcześniej informowały, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

Stanowisko sądu

W komunikacie sądu wskazano, że Lin początkowo poinformował policję o pasażerze, który stracił przytomność na drodze, lecz nie powiedział, że to on przewoził tego mężczyznę. Gdy dowiedział się o śmierci Wena, kierowca zgłosił się na posterunek policji, jednak wielokrotnie twierdził, że pasażer rzekomo sam wysiadł z taksówki.

Sąd uznał, że kierowca nie może ubiegać się o złagodzenie kary za dobrowolne zgłoszenie się, ponieważ ukrywał swój udział i składał fałszywe oświadczenia. Skład uwzględnił również, że nie zawarł ugody z rodziną zmarłego i nie okazał szczerej skruchy podczas procesu. Jednocześnie sąd wziął pod uwagę brak wcześniejszych wyroków wobec Lina, uznając żądanie rodziny dożywotniego więzienia za nadmierne, a proponowaną przez prokuratorów karę 11 lat za zbyt łagodną. Od wyroku można się odwołać.

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