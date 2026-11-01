W wyniku wypadku drogowego na przedmieściach Adelajdy w Australii zginął pieszy, a drugi pieszy doznał ciężkich obrażeń. Policja postawiła zarzuty 19-letniemu kierowcy, który nie ucierpiał w wypadku, informuje ABC News.

Wypadek na skrzyżowaniu

Do wypadku doszło w niedzielę po godzinie 10:00 na skrzyżowaniu Waterloo Corner Road i Whites Road w Salisbury North, na północy Adelajdy. Według policji Australii Południowej samochód uderzył w słup sygnalizacji świetlnej oraz dwóch pieszych.

Jeden z pieszych zmarł na miejscu wypadku. Drugiego poszkodowanego przewieziono do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Po zdarzeniu skrzyżowanie zostało zamknięte, a na miejscu pracowali śledczy zajmujący się poważnymi wypadkami drogowymi.

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Zarzuty wobec kierowcy

Kierowca został zatrzymany o 11:20. Postawiono mu zarzuty spowodowania śmierci i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez niebezpieczną jazdę. Mężczyznę zwolniono za kaucją; 14 grudnia ma stawić się przed Sądem Magistrackim w Elizabeth.

Jego prawo jazdy zostało natychmiast zawieszone do odwołania. Policja zaapelowała do świadków wypadku oraz kierowców, których wideorejestratory mogły zarejestrować zdarzenie, o kontakt z organami ścigania. Zmarły pieszy był 90. osobą, która zginęła na drogach Australii Południowej od początku roku.

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