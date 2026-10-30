W Nairobi kierowczyni motocykla elektrycznego Violet w październiku zrobiła przerwę w pracy z powodu ciąży w siódmym miesiącu i przekazała pojazd młodszemu bratu. Liczy na to, że elektryczny motocykl nadal będzie przynosił dochód rodzinie, informuje Nation Kenya.

Violet pracuje w sektorze transportowym od ponad 15 lat, a w 2016 roku przeszła na przewozy motocyklowe. Głównie dostarcza paczki, otrzymując zlecenia za pośrednictwem aplikacji łączących kierowców z klientami. Jak twierdzi, ta praca jest lepiej opłacana niż przewóz pasażerów i pozwala zarobić więcej w krótszym czasie.

Koszty ładowania

Wcześniej kierowczyni wydawała około Sh1 800 dziennie na paliwo do motocykla z silnikiem spalinowym. Inny model, wymagający wymiany baterii, kosztował około Sh600 dziennie.

Jej obecny motocykl elektryczny, jak powiedziała, może przejechać około 100 kilometrów na jednym ładowaniu i jest ładowany w domu. Violet zaznaczyła, że wydaje na energię elektryczną mniej niż Sh50 dziennie: tokeny kupione za Sh1 000 mogą wystarczyć nawet na cztery tygodnie przy codziennym ładowaniu przez półtorej do jednej godziny.

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Opowiedziała również, że automatyczny motocykl elektryczny jest mniej męczący w prowadzeniu: w korkach nie trzeba stale zmieniać biegów ani używać sprzęgła. Ładowanie w domu, jak powiedziała, daje więcej możliwości łączenia pracy z opieką nad synem i obowiązkami domowymi.

Udział kobiet wśród kierowców

Według raportu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska i Africa E-Mobility Alliance z 2024 roku kobiety stanowią od 23% do 38% pracowników firm z sektora elektromobilności, które przekazały dane o zatrudnieniu. Jednocześnie kobiety stanowią mniej niż 5% kierowców. W szerszym sektorze motocyklowych taksówek boda boda, gdzie ponad 99% kierowców to mężczyźni, udział kobiet wynosi około 2,6%.

Od 2023 roku do połowy 2026 roku w Kenii zarejestrowano około 64 840 motocykli elektrycznych. Organizacja Xolani Women of Hope pomaga kobietom z ubogich społeczności uzyskać takie pojazdy: partnerzy pokrywają wpłatę początkową, a kierowczynie spłacają koszt w ratach. Według założycielki organizacji, Dorcas Nyamanyi, motocykl elektryczny może kosztować ponad Sh400 000, co stanowi główną przeszkodę dla wielu kobiet.

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