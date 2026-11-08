W tureckim Izmirze İlbank Ankara, w którym występuje polska siatkarka Malwina Smażek, przegrał z Aras Kargo 0:3. Smażek była najskuteczniejszą zawodniczką swojej drużyny, zdobywając 19 punktów, informuje Interia Sport.

Trzy sety na korzyść Aras Kargo

Gospodynie wygrały mecz w trzech setach — 25:22, 25:22, 25:18. W pierwszym secie Aras Kargo szybko objął prowadzenie 5:1, ale İlbank wyrównał na 10:10. Końcówka partii należała jednak do zespołu z Izmiru.

W drugim secie siatkarki z Ankary prowadziły 8:4, jednak po wyniku 14:14 inicjatywę przejął Aras Kargo, który ponownie zwyciężył 25:22. W trzeciej partii wyrównana walka trwała do stanu 11:11, po czym gospodynie stopniowo powiększyły przewagę i zakończyły seta wynikiem 25:18.

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19 punktów Smażek

Smażek zrównała się liczbą zdobytych punktów z McKenzie May i Martą Antuli, które reprezentowały Aras Kargo. Dla İlbanku ta porażka była trzecią z rzędu w mistrzostwach. Od początku sezonu zespół z Ankary ma dwa zwycięstwa i znajduje się w dolnej części tabeli.

W innym niedzielnym meczu ligi tureckiej, między Kuzeyboru SK a Zeren Spor, polskie siatkarki Julia Szczurowska i Martyna Czyrniańska również zdobyły po 19 punktów.

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