Volkswagen planuje do 2030 roku eksportować z Chin około 300 tys. samochodów rocznie. Głównymi kierunkami dostaw mają być Meksyk, kraje Ameryki Południowej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji Południowo-Wschodniej, informuje Electrek.

Chiny jako hub eksportowy

Publikacja zaznacza, że samochody wyprodukowane w Chinach początkowo nie będą dostarczane dealerom w USA. Volkswagen postrzega Chiny jako bazę produkcyjną o niższych kosztach, służącą eksportowi na inne rynki. Wśród modeli, które mogą być wysyłane za granicę, wymieniono budżetowe sedany Jetta VA3.

Dyrektor finansowy Volkswagena Arno Antlitz podczas prezentacji wyników za trzeci kwartał, według Electrek, nazwał cel 300 tys. samochodów rocznie konserwatywnym. Jego zdaniem dostawy zagraniczne mogą częściowo zrekompensować osłabienie pozycji producenta samochodów na chińskim rynku.

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Spadek sprzedaży w Chinach

Spółki joint venture Volkswagena w Chinach sprzedały w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku 1,2 mln nowych samochodów, o 35% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Pogorszyły się również ich wyniki finansowe: około 815 mln dolarów zysku w poprzednim roku zastąpiła strata przekraczająca 120 mln dolarów.

Szef sprzedaży Volkswagen Group Martin Sander oświadczył, że gwałtowny spadek całego rynku w Chinach stanowi wyzwanie dla całej branży. Jednocześnie powiedział, że nowe samochody elektryczne opracowane lokalnie zaczynają wpływać na sytuację. Firma rozważa także wykorzystanie platformy technologicznej chińskiego Xpeng w przypadku do 75% kluczowych modeli europejskiej gamy.

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