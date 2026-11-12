Volkswagen rozpoczął seryjną produkcję elektrycznego crossovera ID. Tiguan w zakładzie w Niemczech. W 2027 roku nowy model ma zastąpić ID.4 i ID.5 w elektrycznej gamie marki, informuje Electrek.

Nowy samochód elektryczny otrzymał nazwę Tiguan — jedną z najbardziej udanych dla Volkswagena na świecie. Po prezentacji modelu dyrektor generalny marki Volkswagen Thomas Schäfer oświadczył, że Tiguan jest najlepiej sprzedającym się modelem marki na świecie, a ID.4 i ID.5 należą do jej najbardziej udanych samochodów elektrycznych.

Nowy design i fizyczne przyciski

ID. Tiguan stworzono zgodnie z językiem stylistycznym Pure Positive. Volkswagen całkowicie odnowił wygląd crossovera, zbliżając go do benzynowego Tiguana z bardziej tradycyjnymi, bardziej kanciastymi formami SUV-a. W przeciwieństwie do ID.4 nowość ma szeroki przód i zwykłe klamki zamiast ukrytych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

We wnętrzu zamontowano 10-calowy cyfrowy zestaw wskaźników i 15-calowy centralny wyświetlacz. Za dodatkową opłatą będzie dostępny 12-calowy ekran dla pasażera z przodu. Producent dodał również fizyczne przyciski pod centralnym wyświetlaczem i na kierownicy do sterowania systemem klimatyzacji oraz innymi funkcjami samochodu.

Akumulatory i zasięg

Elektryczny ID. Tiguan będzie oferowany z dwoma wariantami akumulatorów i trzema poziomami mocy. Bazowa wersja z napędem na tylne koła będzie miała silnik o mocy 140 kW, czyli 190 KM, oraz akumulator o pojemności 58 kWh. Dwie pozostałe odmiany otrzymają akumulator o pojemności 77 kWh: wersja z napędem na tylne koła będzie miała 210 kW, czyli 286 KM, a wersja 4MOTION z napędem na wszystkie koła — 220 kW, czyli 299 KM.

W zależności od wersji wyposażenia zasięg według cyklu WLTP wyniesie do 607 km. Volkswagen otworzył zamówienia na ID. Tiguana w Niemczech i kilku innych krajach Europy, a cena początkowa wynosi 42 695 euro. Crossover jest dostępny w wersjach Trend, Life i Style. Po debiucie w Europie na początku 2027 roku model ma być również sprzedawany w Ameryce Północnej jako następca ID.4.

Czytaj nas na