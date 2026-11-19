W Portugalii Volkswagen zmontował już pierwsze przedprodukcyjne samochody przyszłego przystępnego cenowo elektrycznego hatchbacka, a także złożył do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wniosek o rejestrację nazwy ID. UP. Wniosek jest datowany na 22 października 2026 roku. W artykule model występuje pod nazwą ID.1, informuje Motor1.

Złożenie wniosku o znak towarowy oznacza zamiar ochrony nazwy, ale nie potwierdza, że ID. UP zostanie wykorzystane dla samochodu seryjnego. Oznaczenie UP nawiązuje do miejskiego modelu Volkswagen Up z silnikiem spalinowym.

Przedprodukcyjne samochody w Palmeli

Przedprodukcyjny montaż odbywa się w zakładzie Autoeuropa w portugalskiej Palmeli. Volkswagen wykorzystuje te samochody do sprawdzania wyposażenia, metod montażu, operacji roboczych i czasu trwania cykli produkcyjnych. Według danych Volkswagen Group, na które powołuje się Electrek, zakład osiągnął zaplanowane wskaźniki na tym etapie testów.

Seryjna produkcja samochodu elektrycznego jest zaplanowana na czwarty kwartał 2027 roku. Nowy model ma dzielić linię produkcyjną z crossoverem T-Roc. Zakład pracuje już w trzech zmianach i może produkować do 1 000 samochodów dziennie. W 2025 roku przedsiębiorstwo zmontowało 240 400 aut — był to drugi najlepszy wynik w jego historii.

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Cena i wstępne parametry

Volkswagen planuje ustalić cenę modelu poniżej 20 tys. euro. Kierownictwo grupy wiąże możliwość osiągnięcia tego poziomu z wydajnością zakładu w Palmeli. Firma liczy na konkurowanie z Dacią Spring i Citroënem ë-C3.

Wstępne założenia oparte na koncepcie ID. EVERY1 przewidują długość około 3 880 mm, litowo-żelazowo-fosforanowy akumulator o pojemności 37 kWh, silnik elektryczny o mocy 70 kW, zasięg co najmniej 250 km oraz bagażnik o pojemności 305 litrów. Volkswagen nie potwierdził jeszcze ostatecznej specyfikacji modelu seryjnego, w tym użytecznej pojemności akumulatora i mocy ładowania.

Przyszły samochód elektryczny ma również zostać pierwszym seryjnym modelem Volkswagen Group z architekturą elektroniczną i programową, którą grupa wspólnie rozwija z Rivianem. Przewiduje ona mniejszą liczbę jednostek sterujących i obsługuje aktualizacje funkcji samochodu przez sieć.

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