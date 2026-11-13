Volkswagen opublikował zdjęcia zapowiadające zamaskowany prototyp nowego T-Roca R, sportowej wersji kompaktowego crossovera. Na zdjęciach widać przeprojektowany tylny zderzak, cztery końcówki układu wydechowego oraz koła, które wyglądają na większe i szersze niż w standardowym T-Rocu. Informuje o tym Motor1.

Wyraźne zmiany w stylistyce

Prototyp otrzymał bardziej agresywną stylistykę nadwozia z wyraźniejszymi liniami w porównaniu z poprzednim T-Rokiem R. W dolnej części tylnego zderzaka umieszczono dwie oddzielne pary końcówek układu wydechowego. Według publikacji na testowym samochodzie zauważono także 19-calowe koła.

Nowy Volkswagen T-Roc pojawił się już w europejskich salonach pod koniec 2025 roku. Model zbudowano na platformie MQB evo, z której korzysta również zmodernizowany Golf. Wspólna architektura daje podstawy, by oczekiwać pojawienia się wyczynowej wersji R.

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Możliwy silnik z Golfa R

Volkswagen nie ujawnił jeszcze specyfikacji technicznej T-Roca R, jego ceny ani planów sprzedaży na poszczególnych rynkach. Jednak branżowe publikacje przypuszczają, że crossover może otrzymać układ napędowy z obecnego Golfa R: turbodoładowany czterocylindrowy silnik o pojemności 2,0 litra, napęd na wszystkie koła oraz moc około 328 KM i moment obrotowy 310 lb-ft.

Jeśli ten wariant się potwierdzi, nowy T-Roc R będzie mocniejszy od poprzednika, który miał około 296 KM i 295 lb-ft momentu obrotowego. Omawiane jest również możliwe zastosowanie 48-woltowego układu miękkiej hybrydy, jednak Volkswagen tego nie potwierdził.

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