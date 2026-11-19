W Niemczech Volkswagen otworzył przedsprzedaż nowego crossovera T-Roc R o mocy 329 KM. To najmocniejszy SUV marki, który jest obecnie sprzedawany w Europie. T-Roc R drugiej generacji stał się pierwszym modelem z linii R z 48-woltowym układem miękkiej hybrydy. Cena wyjściowa modelu w Niemczech wynosi 59 995 euro, informuje Motor1.

Elektryczna sprężarka i turbosprężarka

T-Roc R otrzymał zmodernizowany 2,0-litrowy silnik turbodoładowany EA888 w wersji evo5. Rozwija on 329 KM i 420 Nm momentu obrotowego, a maksymalny moment jest dostępny od 1900 obr./min.

Układ napędowy łączy elektryczną sprężarkę i turbosprężarkę o zmiennej geometrii. Elektryczna sprężarka zapewnia doładowanie przy niskich obrotach, dopóki turbosprężarka napędzana gazami spalinowymi nie zacznie pracować wydajniej. System 48-woltowy obejmuje także paskowy rozrusznik-generator, który odzyskuje energię podczas hamowania i zwalniania. Odzyskana energia elektryczna może zasilać sprężarkę i umożliwiać tymczasowe wyłączenie silnika podczas jazdy wybiegiem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Napęd na wszystkie koła i tryby torowe

Moc jest przekazywana na wszystkie koła przez siedmiobiegową zautomatyzowaną skrzynię DSG z dwoma sprzęgłami. System napędu na wszystkie koła 4MOTION ma rozdzielacz momentu obrotowego R-Performance, który może niezależnie rozdzielać napęd między tylne koła.

Crossover przyspiesza do 100 km/h w pięć sekund, a jego prędkość maksymalną elektronicznie ograniczono do 250 km/h. Standardowe wyposażenie obejmuje adaptacyjne zawieszenie DCC, progresywny układ kierowniczy oraz 18-calowy układ hamulcowy.

Dla modelu przewidziano tryby Race, Special dla Nürburgringu oraz Drift. W trybie Drift system może kierować więcej mocy na zewnętrzne tylne koło, pomagając samochodowi ślizgać się w zakrętach na zamkniętych torach. Crossover ma także w standardzie 19-calowe koła, cztery końcówki układu wydechowego i niebieskie zaciski hamulcowe. Opcjonalnie dostępne są 20-calowe kute felgi oraz tytanowy układ wydechowy Akrapovič.

Czytaj nas na