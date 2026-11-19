Niemiecki koncern motoryzacyjny Volkswagen przedstawił propozycje dotyczące przyszłych negocjacji taryfowych, które przewidują brak podwyżek płac w 2027 i 2028 roku, likwidację części świadczeń specjalnych oraz bardziej elastyczne zasady czasu pracy. Poinformował o tym Der Spiegel.

Zmiany dla 35-godzinnego tygodnia pracy

Obecnie taryfowa norma czasu pracy w Volkswagenie wynosi 35 godzin tygodniowo. Firma chce w przyszłości dostosowywać ją w zależności od obciążenia produkcyjnego. Jeśli czas pracy będzie wydłużany, nie przewidziano dodatkowego wynagrodzenia; w przypadku skrócenia godzin płaca ma być proporcjonalnie obniżana. Koncern nie podał konkretnej liczby godzin pracy.

Volkswagen proponuje także likwidację świadczeń specjalnych, w tym taryfowego dodatkowego wynagrodzenia i dodatku taryfowego. Współprowadząca negocjacje ze strony firmy Kerstin Scholz oświadczyła, że koncern nie podważa obowiązujących zasad lekkomyślnie, jednak warunki znacznie się pogorszyły. Według niej Volkswagen musi szybciej zmieniać strukturę biznesową i dostosowywać koszty.

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Stanowisko związku zawodowego i redukcje

Negocjacje w sprawie wewnętrznego układu taryfowego mają rozpocząć się w przyszły wtorek w Emden. Związek zawodowy IG Metall domaga się podwyżki płac o 5%, podczas gdy Volkswagen planuje omawiać redukcję kolejnych 12 tys. miejsc pracy do 2030 roku oraz obniżenie kosztów.

Pod koniec września koncern wypowiedział większość układów taryfowych. W rezultacie pod znakiem zapytania znalazły się 35-godzinny tydzień pracy, dodatki i świadczenia specjalne. IG Metall nazwał propozycje firmy „katalogiem horrorów”. Przewodnicząca rady zakładowej Volkswagena Daniela Cavallo zagroziła strajkiem od stycznia.

Volkswagen znajduje się pod presją z powodu amerykańskich ceł na samochody, problemów spółek zależnych Audi i Porsche, a także trudnej sytuacji na chińskim rynku. Przy rocznych przychodach przekraczających 300 mld euro koncern oczekuje w tym roku rentowności nie wyższej niż 1%.

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