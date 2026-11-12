Koncern Volkswagen zarobił średnio 12 euro na każdym sprzedanym samochodzie, wynika z badania Center of Automotive Management (CAM), informuje Der Spiegel. CAM wiąże ten wynik przede wszystkim z kosztami nadzwyczajnymi, które sięgnęły 8,7 mld euro.

Skorygowana marża wyniosła 3,8%

CAM zaznaczyło, że niemal zerowa marża tworzy zbyt negatywny obraz bieżącej działalności Volkswagena, ponieważ na wynik istotnie wpłynęły dodatkowe obciążenia. Jednocześnie skorygowana marża koncernu wyniosła 3,8%.

Autorzy badania uważają, że ten poziom wskazuje na potrzebę dalszej poprawy przez Volkswagena struktury kosztów i rentowności, aby zachować konkurencyjność w długiej perspektywie.

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Zyski producentów samochodów spadają

W ciągu dziewięciu miesięcy średnia rentowność producentów samochodów wyniosła 3,6%, podczas gdy rok wcześniej kształtowała się na poziomie 4%. Dwie trzecie firm osiągnęło mniejszy zysk niż rok wcześniej.

Dyrektor CAM Stefan Bratzel stwierdził, że spadek zysku niemal sześciokrotnie szybszy niż zmniejszenie przychodów jest alarmującym sygnałem dla przemysłu motoryzacyjnego. Jego zdaniem transformacja branży powinna być bardziej ukierunkowana na rentowne innowacje i bardziej efektywne struktury.

Średnio producenci samochodów zarobili 1363 euro na jednym sprzedanym pojeździe wobec 1409 euro rok wcześniej. Mercedes zwiększył ten wskaźnik o 31% — do 4198 euro, podczas gdy BMW uzyskiwało 3059 euro na samochód, około jedną trzecią mniej niż rok wcześniej. Zysk Stellantis wyniósł 250 euro na pojazd, a Geely, SAIC i Great Wall — około 700 euro.

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