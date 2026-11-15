Premier Singapuru Lawrence Wong podczas szczytu ASEAN w Manili na Filipinach zaproponował rozszerzenie wspólnej singapursko-indonezyjskiej grupy roboczej badającej działalność firm powiązanych z pożarami i smogiem na wszystkie państwa stowarzyszenia. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Wong przemawiał 15 listopada podczas sesji 49. szczytu ASEAN w stolicy Filipin. Singapur i Indonezja ogłosiły utworzenie grupy roboczej w październiku. Jej celem jest poprawa koordynacji i wymiany informacji, aby pociągać do odpowiedzialności osoby zaangażowane w pożary.

Wymiana dowodów między krajami

Według singapurskiego premiera mechanizm ten nie powinien pozostać dwustronny. Zaproponował utworzenie platformy dla wszystkich państw ASEAN, na której kraje mogłyby szybciej wymieniać informacje i dowody dotyczące odpowiedzialnych firm.

Wong podkreślił, że pożary mogą wybuchać w każdym państwie ASEAN, a firmy muszą mieć świadomość niedopuszczalności karczowania lasów poprzez ich podpalanie. Zaznaczył, że w ASEAN funkcjonują już odpowiednie mechanizmy, w tym Centrum Koordynacyjne ds. Transgranicznego Zanieczyszczenia Mgłą Dymną, które jego zdaniem należy wzmocnić. Kraje regionu muszą nie tylko gasić pożary, lecz także zapobiegać ich ponownemu występowaniu.

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Premier Singapuru odnotował działania prezydenta Indonezji Prabowo Subianto w celu ustalenia przyczyn pożarów i pociągnięcia firm naruszających przepisy do odpowiedzialności. Według Wonga Singapur również sprawdza firmy zarejestrowane w kraju, które mogą być odpowiedzialne za pożary lub powiązane z przedsiębiorstwami nieprzestrzegającymi właściwych praktyk karczowania lasów. Wcześniej w tym miesiącu Singapur wprowadził zmiany do ustawy o transgranicznym zanieczyszczeniu mgłą dymną, aby wzmocnić działania przeciwko takim firmom.

Tajlandia, Kambodża i Mjanma

Na szczycie Wong wezwał także Tajlandię i Kambodżę do powściągliwości w obliczu napięć granicznych. Zaapelował do stron, by nie dopuściły do eskalacji i rozwiązywały różnice poprzez dialog, w tym z wykorzystaniem istniejących mechanizmów dwustronnych. Singapur będzie przewodniczył Grupie Obserwatorów ASEAN w przyszłym roku i, według premiera, będzie wspierał ten proces.

W odniesieniu do Mjanmy Wong oświadczył, że aby przywrócić pełne uczestnictwo polityczne w ASEAN, kraj musi wykazać konkretny postęp we wdrażaniu Pięciopunktowego Konsensusu. Wśród koniecznych kroków wymienił pomoc humanitarną, dialog z zainteresowanymi stronami oraz zakończenie przemocy.

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