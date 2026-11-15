W Demokratycznej Republice Konga siedmioro na dziesięcioro dzieci poniżej piątego roku życia z potwierdzoną Ebolą zmarło podczas obecnego wybuchu choroby. Jak podaje Anadolu Agency, poinformowała o tym Światowa Organizacja Zdrowia.

Dzieci stanowią znaczną część chorych i zmarłych

Od początku wybuchu w maju oficjalnie zarejestrowano ponad 11 tys. przypadków Eboli i 5 400 zgonów. Dzieci stanowią ponad jedną czwartą potwierdzonych przypadków zakażenia i jedną trzecią zgonów, poinformowała WHO.

Wybuch objął osiem prowincji kraju: Górne Uele, Ituri, Kiwu Północne, Kiwu Południowe, Dolne Uele, Tshopo, Ubangi Południowe i Ubangi Północne.

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Co tydzień odnotowuje się setki nowych przypadków

WHO zaznaczyła, że wybuch nadal się rozprzestrzenia, między innymi z powodu konfliktu, przemieszczania się ludności i potrzeb humanitarnych. Chociaż w początkowych epicentrach udało się spowolnić transmisję zakażenia, co tydzień rejestruje się od 400 do 500 nowych przypadków.

Dwie trzecie potwierdzonych zgonów nastąpiło w społecznościach, co według WHO wskazuje na zbyt późne wykrywanie zakażeń. Obecnie nie ma zatwierdzonej szczepionki przeciwko szczepowi wirusa Bundibugyo, którego wybuch w Kongu ogłoszono w połowie maja.

Ryzyko rozprzestrzenienia się poza granice kraju

Obecny wybuch dotknął także Ugandę, Kenię i Nigerię. WHO oświadczyła, że niedawne zawleczone przypadki w Kenii i Nigerii wskazują na dalsze ryzyko rozprzestrzenienia się zakażenia przez granice państwowe.

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