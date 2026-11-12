Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że konflikt zbrojny jest jedną z głównych przeszkód w powstrzymaniu epidemii Eboli Bundibugyo w Demokratycznej Republice Konga. Od ogłoszenia epidemii 15 maja w kraju potwierdzono 11 114 przypadków choroby i 5 433 zgony, a wskaźnik śmiertelności wynosi 48%.

Jak podaje Health Policy Watch, w ubiegłym tygodniu po ataku rebeliantów na miasto Kantin-Aloya w prowincji Kiwu Północne uciekło trzech pacjentów z Ebolą oraz 1 000 osób kontaktowych. Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nazwał atak poważnym ciosem dla działań przeciw epidemii.

W ataku zginęło 66 osób, w tym trzech pracowników medycznych, a trzy placówki medyczne zostały spalone. Urzędnicy obarczyli odpowiedzialnością za atak ugrupowanie Sojusznicze Siły Demokratyczne (ADF). Tymczasem Front na rzecz Reformy Narodu (FRN), wcześniej znany jako M23, rozpoczął nową ofensywę w prowincji Kiwu Południowe, co spowodowało dalsze przesiedlenia ludności.

Ryzyko związane z przemieszczaniem się ludzi

Szefowa ds. sytuacji nadzwyczajnych w ochronie zdrowia WHO w Afryce Roselyn Belizaire wezwała do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych. Podkreśliła, że pracownicy medyczni i humanitarni muszą móc bezpiecznie docierać do dotkniętych społeczności, a pacjenci powinni móc szukać pomocy bez strachu.

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Według niej przemoc powoduje przemieszczanie się ludności i zwiększa ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się Eboli, w tym wzdłuż głównych szlaków transportowych, takich jak rzeka Kongo. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji poinformowała, że podczas kontroli na nieformalnych trasach przemieszczania się, które nie są kontrolowane przez władze, wykryła 71 osób z Ebolą.

Problemy z nadzorem i finansowaniem

W prowincji Tshopo specjaliści IOM wskazali 19 ważnych lokalizacji rzecznych, w których mogą być potrzebne dodatkowe punkty nadzoru epidemiologicznego. Organizacja poinformowała również o niedoborze prawie 60 mln dolarów na kompleksową odpowiedź na epidemię, w tym na badania przesiewowe i wsparcie w miejscach przemieszczania się ludzi oraz na nieformalnych trasach tranzytowych.

Lekarze bez Granic ostrzegli, że epidemia wymknęła się spod kontroli, a system nadzoru epidemiologicznego działa z poważnymi zakłóceniami. Według ich danych w ciągu ostatniego miesiąca niemal dwie trzecie zgłoszonych zgonów związanych z Ebolą miało miejsce w społecznościach, a nie w ośrodkach leczenia. Zastępca dyrektora generalnego WHO Chikwe Ihekweazu również poinformował, że około 60% zgonów odnotowuje się w społecznościach, w tym w prywatnych i tradycyjnych placówkach medycznych.

Prezes Lekarzy bez Granic Javid Abdelmoneim zaznaczył, że w prowincji Ituri, epicentrum epidemii, tylko 9% pacjentów z Ebolą leczonych przez organizację zostało wskazanych przez system nadzoru jako osoby kontaktowe.

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