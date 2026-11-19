Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała pierwsze specjalne wytyczne dotyczące stosowania insuliny u dorosłych z cukrzycą typu 1. Dokument obejmuje różne warunki świadczenia opieki medycznej, w tym sytuacje humanitarne i nadzwyczajne, w których przerwy w dostawach i problemy z przechowywaniem insuliny mogą zagrozić leczeniu. Poinformował o tym Health Policy Watch.

WHO podkreśliła, że osoby z cukrzycą typu 1 wymagają codziennego, dożywotniego podawania insuliny. W krajach o niskich i średnich dochodach dostęp do leku, środków monitorowania glukozy oraz przeszkolonych pracowników medycznych jest często ograniczony, w tym z powodu wysokich kosztów ponoszonych przez pacjentów i słabości systemów ochrony zdrowia.

Główne zalecenie

Spośród 14 zaleceń WHO jedno określiła jako silne: dorośli z cukrzycą typu 1 powinni stosować intensywną insulinoterapię. Taki schemat zwykle obejmuje trzy lub więcej wstrzyknięć dziennie — insulinę bazową w celu utrzymania poziomu glukozy oraz dawki bolusowe podczas posiłków. Zaleca się dostosowywanie dawek do wyników pomiarów glukozy, spożycia węglowodanów i aktywności fizycznej.

Organizacja zaleca także regularne monitorowanie poziomu glukozy. W tym celu można stosować badanie hemoglobiny glikowanej HbA1c, pomiary krwi z palca lub systemy ciągłego monitorowania z czujnikiem na skórze. Jeśli badanie krwi jest niedostępne, dopuszcza się oznaczanie glukozy w moczu. Dla większości dorosłych docelowy poziom HbA1c wskazano jako nie wyższy niż 7%, a badanie proponuje się wykonywać w odstępach do trzech miesięcy.

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Leczenie podczas kryzysów

Wytyczne poświęcają szczególną uwagę kryzysom humanitarnym, gdy konflikty, przesiedlenia ludności lub zniszczenie infrastruktury medycznej zakłócają dostęp do insuliny i opieki medycznej. WHO zaleca stosowanie intensywnej terapii także w takich warunkach, jeśli to możliwe, jednak uznaje, że z powodu przerw w dostawach nie zawsze jest to realne. Medycy powinni przygotować plany tymczasowego przejścia pacjentów na prostsze schematy insulinoterapii.

WHO zaznacza, że insulina ludzka może być priorytetem w miejscach, gdzie jest bardziej przystępna cenowo, choć możliwe jest także stosowanie analogów insuliny. Organizacja warunkowo zaleca również rozważenie użycia wstrzykiwaczy typu pen zamiast zwykłych strzykawek, jednocześnie przyznając, że baza dowodowa w tej kwestii ma bardzo niską pewność, a strzykawki pozostają skuteczną opcją przy braku penów.

Według szacunków WHO w 2025 roku na świecie z cukrzycą typu 1 żyło około 9,5 mln osób, a w ciągu roku zdiagnozowano ponad 500 tys. nowych przypadków. Nawet połowa osób z tą chorobą otrzymuje diagnozę już w dorosłości.

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