Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła przed wzrostem zachorowań na ostre infekcje dróg oddechowych w Strefie Gazy, na terytorium palestyńskim, po ulewnych deszczach, które zalały dziesiątki tysięcy namiotów dla przesiedlonych Palestyńczyków. Liczba takich przypadków jest o 33 tysiące wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, powiedziała przedstawicielka WHO na okupowanym terytorium palestyńskim Rynhild van de Weerdt.

Jak informuje The Japan Times, infekcje dróg oddechowych stanowią 11% wszystkich zgłoszeń po pomoc medyczną w Gazie. WHO oczekuje dalszego pogorszenia sytuacji z powodu zimna, podtopień, przepełnionych schronień i złej wentylacji.

Ryzyko związane z podtopieniami i tłokiem

Według WHO prawie milion przesiedlonych osób w Strefie Gazy mieszka na obszarach zagrożonych podtopieniami. Około 400 tysięcy z nich przebywa w miejscach o wyjątkowo wysokim ryzyku. Podtopienia zwiększają ryzyko zanieczyszczenia wody, a stojąca woda stwarza warunki do rozmnażania się komarów i innych szkodników.

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Wilgoć sprzyja również powstawaniu pleśni i bakterii, które są istotnymi czynnikami infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza wśród małych dzieci. WHO wiąże rozprzestrzenianie się infekcji także ze złymi warunkami mieszkaniowymi i znacznym zagęszczeniem ludzi. Według van de Weerdt ludność Gazy jest zmuszona przebywać na coraz mniejszym obszarze.

Problem z materiałami laboratoryjnymi

Organizacja zaznaczyła, że większość leków dociera do Gazy, jednak występują trudności z dostarczaniem materiałów laboratoryjnych potrzebnych do diagnozowania pacjentów. WHO zaapelowała o wpuszczenie sprzętu laboratoryjnego do Strefy, aby zapobiec wybuchom chorób i pogorszeniu sytuacji w zakresie zdrowia publicznego.

Izraelska struktura wojskowa COGAT oświadczyła, że od początku planu zimowego do Gazy trafiło ponad 93 tysiące namiotów oraz ponad 8 600 ciężarówek z plandekami, kocami i zimową odzieżą. Poinformowała również, że Izrael nie odrzucił żadnego wniosku międzynarodowych organizacji humanitarnych o wwiezienie leków.

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