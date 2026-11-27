Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że liczba zgonów z powodu odry na świecie spadła od 2000 roku o 91% — z 770 tys. do 72 tys. w 2025 roku. Do spadku śmiertelności przyczyniły się inwestycje w szczepienia, nadzór epidemiologiczny i reagowanie na ogniska choroby, informuje Health Policy Watch.

Według dyrektorki WHO ds. immunizacji, szczepionek i produktów biologicznych Kate O’Brien szczepionka przeciw odrze uratowała od 2000 roku około 60 mln istnień ludzkich. Jednocześnie szacuje się, że w 2025 roku odrą zaraziło się niemal 10 mln osób, przy czym prawie połowę przypadków odnotowano w regionie Azji Południowo-Wschodniej. To o 74% mniej niż 38 mln przypadków w 2000 roku, jednak wskaźniki regionalne znacznie się różnią.

Problemy z poziomem wyszczepienia

W 2025 roku pierwszą dawkę szczepionki przeciw odrze otrzymało 84% dzieci na świecie, a drugą — 77%. Ponad 29 mln dzieci pozostało niezaszczepionych lub otrzymało niewystarczającą liczbę dawek. Według WHO dwie dawki szczepionki są w 97% skuteczne w zapobieganiu chorobie.

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W krajach o niskich dochodach wyszczepienie pierwszą dawką wyniosło 69%, a drugą — 57%. W krajach o wysokich dochodach wskaźniki te osiągnęły odpowiednio 93% i 91%. Dzieci żyjące w strefach konfliktów i kryzysów znacznie rzadziej otrzymują szczepienia i nieproporcjonalnie często cierpią z powodu ognisk odry.

Kraje tracą status eliminacji

Stany Zjednoczone, Boliwia i Meksyk utraciły status eliminacji odry po długotrwałych ogniskach w niezaszczepionych społecznościach. W Regionie Europejskim, gdzie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 92% dzieci, spadek poziomu szczepień odnotowano również w poszczególnych krajach. Wcześniej w tym roku status eliminacji utraciły Wielka Brytania, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Hiszpania i Uzbekistan.

WHO zauważa, że pandemia COVID-19 zakłóciła rutynowe szczepienia, a niektóre kraje nadal nie powróciły do poziomów sprzed pandemii. Organizacja wskazała dostępność i koszt usług, zaufanie do szczepień, dezinformację, upolitycznienie oraz jakość usług medycznych jako bariery dla szczepień. Odra może powodować zapalenie płuc, głuchotę, ślepotę i zakaźne uszkodzenie mózgu.

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