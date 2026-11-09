WHO proponuje regulować produkty z barwnikami — Channel NewsAsia

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała projekt wytycznych, w którym proponuje, aby rządy rozważyły regulowanie produktów z dodatkiem barwników, aromatów lub substancji słodzących, mających uczynić je bardziej atrakcyjnymi dla konsumentów. Poinformowała o tym Channel NewsAsia.

Oznakowanie i podatki

Projekt modelu profilowania żywności ma pomóc krajom określać, które produkty należy spożywać z umiarem w ramach zdrowej diety. W zależności od krajowych priorytetów takie towary mogą podlegać środkom takim jak ostrzegawcze oznakowanie lub opodatkowanie.

WHO po raz pierwszy uwzględniła w takich wytycznych nie tylko skład odżywczy produktów, lecz także określone cechy ich receptury. Wcześniej zalecenia organizacji koncentrowały się na zawartości składników odżywczych, w tym tłuszczów i soli. Według WHO niezdrowa dieta jest powiązana z około 11 milionami zgonów rocznie.

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Reakcja producentów

Proponowany model dotyczy także debaty na temat produktów ultraprzetworzonych — żywności i napojów wytwarzanych z wykorzystaniem procesów technologicznych, dodatków i składników przemysłowych, które często zawierają niewiele produktów pełnowartościowych. Wśród przykładów wymienionych w materiale znajdują się napoje gazowane i makaron instant.

Międzynarodowy Sojusz Żywności i Napojów, reprezentujący duże firmy wielonarodowe, wyraził obawy, że nowe podejście odwraca uwagę od jakości odżywczej i może objąć większą liczbę towarów potencjalnymi regulacjami. Branża obawia się także kosztów zmiany receptur, surowszych wymogów dotyczących oznakowania, pozwów sądowych w USA oraz wyższych podatków dla producentów żywności przetworzonej.

WHO poinformowała, że konsultacje dotyczące projektu potrwają do 27 listopada.

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