W Demokratycznej Republice Konga w przyszłym tygodniu może rozpocząć się druga faza badań klinicznych dwóch eksperymentalnych szczepionek opracowanych przeciwko wirusowi Ebola Bundibugyo. Według Anadolu Agency oba kandydaty na szczepionki zostały w ubiegłym tygodniu zatwierdzone do przejścia do drugiego etapu randomizowanego, kontrolowanego badania Tumani.

Badania w Bunii

Przedstawicielka WHO Meg Doherty poinformowała, że rozpoczęcie testów zaplanowano na 26 lub 27 listopada w Bunii. Pierwszą szczepionkę, ChAdOx1, opracowały Uniwersytet Oksfordzki i Serum Institute of India, a drugą — firma Moderna.

W trakcie drugiej fazy naukowcy ocenią bezpieczeństwo szczepionek oraz ich immunogenność, czyli zdolność do wywoływania odpowiedzi immunologicznej. Kandydaty spełniające niezbędne kryteria przejdą do trzeciej fazy, w której badacze ocenią ich skuteczność w porównaniu z preparatem porównawczym.

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Rozszerzenie badania

Badanie Tumani rozpoczęło się 23 października i przewiduje możliwość dodawania nowych kandydatów na szczepionki w miarę ich pojawiania się. Objęto nim już ponad 140 uczestników. Według przedstawicielki WHO w przyszłości w badaniach mogą wziąć udział tysiące osób dzięki zwiększeniu liczby ośrodków i pracy zespołów mobilnych.

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył, że liczba przypadków w czasie epidemii przekroczyła 11 300, a liczba zgonów osiągnęła 5 500. Jak powiedział, co tydzień odnotowuje się od 400 do 500 nowych zakażeń. Zaznaczył również, że powstrzymywanie epidemii utrudniają niestabilna sytuacja bezpieczeństwa, ataki na pracowników medycznych oraz opóźnienia w wykrywaniu zakażeń.

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