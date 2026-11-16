W Genewie Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła wydanie dwóch nowych narzędzi, które mają pomóc krajom wzmocnić diagnostykę oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. WHO ostrzegła również, że tempo postępów w zapobieganiu infekcjom, diagnostyce i właściwym stosowaniu antybiotyków pozostaje niewystarczające, aby osiągnąć globalne cele do 2030 roku, informuje The Japan Times.

Niewystarczająca diagnostyka

Według WHO tylko 36% krajów ma krajowe laboratorium referencyjne zdolne do badania oporności wszystkich bakterii i grzybów monitorowanych przez organizację. To znacznie mniej niż docelowy wskaźnik 80% ustalony na 2030 rok.

Silvia Bertagnolio, kierująca w WHO obszarem nadzoru nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe, podkreśliła, że bez badań lekarze są zmuszeni leczyć pacjentów, nie znając dokładnej przyczyny infekcji ani tego, który antybiotyk będzie skuteczny. W 2023 roku co szósta potwierdzona laboratoryjnie infekcja bakteryjna zgłoszona WHO była oporna na antybiotyki przepisane do jej leczenia.

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Plany i nowe narzędzia

Badanie WHO w 183 krajach wykazało, że niemal dziewięć na dziesięć państw ma już krajowy plan przeciwdziałania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. W 2017 roku takie plany miało około czterech na dziesięć krajów. Jednocześnie tylko 42 państwa podały, że ich plany są finansowane, wdrażane i monitorowane.

Pierwsze nowe narzędzie WHO określa, jakie testy diagnostyczne powinny być dostępne na każdym poziomie systemu opieki zdrowotnej — od ośrodków podstawowej opieki po specjalistyczne szpitale. Drugie zawiera 73 procedury laboratoryjne: od pobierania próbek po identyfikację patogenów i określanie ich wrażliwości na antybiotyki.

WHO zaznacza, że w 2021 roku oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe bezpośrednio spowodowała ponad 1 mln zgonów, a także była powiązana z około 4,7 mln zgonów. Według oceny organizacji do 2050 roku może spowodować około 39 mln zgonów. WHO wskazuje jako główne środki przeciwdziałania zapobieganie infekcjom, szczepienia, dostęp do wody i warunków sanitarnych oraz racjonalne stosowanie leków przeciwdrobnoustrojowych.

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